Gaudi mit Spendensammeln verknüpft

Kalte Füße für einen guten Zweck bekamen die Mitglieder der FG „Götzianer Heddebör“. 777 Euro kamen dabei zusammen.

Hettigenbeuern. Die „Ice-Water-Grill-Challenge“ (Eiswasser-GrillChallenge) schwappt derzeit gewissermaßen durch die Lande, genauer gesagt durch den Narrenring Main-Neckar. Das Kaltwassergrillen knüpft an den karitativen Gedanken der „Ice-Bucket-Challenge“ an. Spenden an eine gemeinnützige Organisation stehen neben der Gaudi im Vordergrund.

Bei der Challenge gibt es quasi kalte Füße für einen guten Zweck. Auch die FG „Götzianer“ wurde von den Fastnachtsgesellschaften aus Hettingen und Glashofen nominiert. Klar, dass sich die Aktiven aus dem Morretal dies nicht entgehen ließen. Am letzten Februarwochenende war es in der Ortsmitte, beim derzeit kaputten Brunnen am Rank, bei eisiger Kälte soweit.