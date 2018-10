Gebiet doppelt so groß wie der Tegernsee

Start frei für die ersten Baumaßnahmen: Das Verfahren zur Flurneuordnung in Bödigheim geht nach dem Spatenstich am Montag in die nächste Runde.

Bödigheim. Bereits vor knapp vier Jahren wurde der Beschluss dafür gestellt, mit einem Ende des Verfahrens rechnen die Verantwortlichen im Jahr 2024. „So ein anspruchsvolles Verfahren kann Jahre, mitunter sogar Jahrzehnte dauern“, bemerkte Buchens Bürgermeister Roland Burger. Es gelte viele Interessen unter einen Hut zu bekommen, denn: „Alle sollten dadurch gewinnen“. Burger verwies darauf, dass Peter Hauk vor zwei Monaten den Bewilligungsbescheid für die erste Tranche mit rund 460 000 Euro Zuschuss von Land und EU überreicht hatte (wir berichteten).

288 Teilnehmer

Der Minister für Ländlichen Raum ließ es sich nicht nehmen, auch beim Spatenstich dabei zu sein. Er brachte vor allem die Bahnübergänge ins Gespräch, die geschlossen werden sollen und „das größte Hindernis für die Geschwindigkeit der Westfrankenbahn“ seien. Neben dem Minister und dem Bürgermeister waren auch der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih, Ortsvorsteher Hermann Fischer sowie Mitglieder des Ortschaftsrates, Verfahrensteilnehmer und der Projektleiter Martin Sens beim Spatenstich dabei. Für Kleih ist klar: „Wir schlagen mehrere Fliegen mit einer Klappe.“ Das Verfahren sei wichtig für die Natur und begünstige auch die 288 Teilnehmer.

Großes Gebiet

Das betroffene Gebiet erstreckt sich insgesamt auf eine Fläche von 1800 Hektar. Umgerechnet sind das 18 Quadratkilometer. Zum Vergleich: Der Tegernsee in den bayerischen Alpen besitzt eine Fläche von 8,93 Quadratkilometern. Die Anzahl der Flurstücke (alter Bestand) liegt bei 1740.

Über 25 Kilometer an Asphalt-, Schotter- und Erdwegen sollen modernisiert werden, zudem sollen mehrere Bahnübergänge geschlossen werden. Die Kosten für das Verfahren belaufen sich auf insgesamt rund 3,6 Millionen Euro. Das Land trägt davon etwa 2,74 Millionen Euro, die Stadt Buchen 660 000 Euro.

Zweite Tranche soll 2019 beginnen

Für die erste Ausbautranche des Wege- und Gewässerplans erhielt die Firma Bokmeier (Markelsheim) den Zuschlag in Höhe von rund 535 000 Euro. An den beiden Aussiedlerhöfen Griecheltern und Sechelsee werden 2,4 Kilometer land- und forstwirtschaftlicher Weg als Asphaltstraße hergestellt. Außerdem ist als Pflege der Landschaft unter anderem die Entbuschung von drei Hektar überwucherter Wacholderheide geplant. Die zweite Tranche soll nach der Kostengenehmigung und der Bewilligung der Zuschüsse im kommenden Jahr beginnen.

