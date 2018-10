Gedenkstein für die deportierten Juden

Eberstadt/Neckarzimmern.Ein Gedenkstein soll an die Eberstadter Juden erinnern, die 1940 ins Lager Gurs in Südfrankreich verschleppt wurden.

Eigentlich sind es zwei Gedenksteine, denn zu dem Exemplar, das am Samstag, 20. Oktober, um 15 Uhr im Eberstadter Schlossgarten enthüllt wird, ergänzt ein identischer zweiter Stein ein Mahnmal auf dem Gelände der Tagungsstätte der evangelischen Jugend in Neckarzimmern. Eine 25 mal 25 Meter große Bodenskulptur in Form eines Judensterns erinnert an die Deportation der rund 5600 badischen Juden, die am 22. Oktober 1940 ins Internierungslager Gurs kamen. Der Künstler Karl Vollmer aus Gondelsheim hat die Skulptur als Teil eines Mahnmals geschaffen. Komplettiert wird es durch höchst unterschiedlich gestaltete Gedenksteine, die aus den badischen Orten stammen, in denen die Juden früher gewohnt haben.

Bis Oktober 2015, dem 75. Jahrestag der Deportation, sollten alle 137 Steinpaare stehen. 120 Gemeinden hatten bis dahin ihre Erinnerungssteine gefertigt. Weitere – wie der in Eberstadt – kommen noch dazu.

Hitlers Befehl, alle transportfähigen Juden Badens, der Pfalz und des Saarlandes nach Frankreich abzuschieben, wurde von den Gauleitern Robert Wagner(Baden) und Josef Bürckel (Saarpfalz) umgesetzt. Am 22. Oktober 1940 stand die Gestapo vor den Wohnhäusern und Wohnungen, um die überraschten Jüdinnen und Juden zu den Sonderzügen zu bringen, die sie nach Gurs bringen sollten. Im dortigen Internierungslager waren bis dahin vorwiegend politische Gefangene inhaftiert. 2000 Juden starben unter den unmenschlichen Haftbedingungen. Die meisten anderen kamen im März 1942 in die Vernichtungslager Auschwitz und Sobibor, wo sie noch am Tag ihrer Ankunft ermordet wurden.

Nur ein sehr geringer Teil der badischen Juden überlebte. Sie hatten das Glück, dass man ihnen erlaubte, in Länder auszuwandern, die vor 1942 noch nicht in den Krieg eingetreten waren. Drei der aus Eberstadt verschleppten Juden – Ida Haugewitz, geborene Stern, Abraham Steinhardt und Janette Steinhardt, geborene Hirschmann – hatten dieses Glück nicht.

Erinnerung wach halten

Der Kirchengemeinderat und der Ortschaftsrat Eberstadt will die Erinnerung an die Geschehnisse mit den Gedenksteinen wach halten. Dazu soll auch der Vortrag von Dr. Kurt Salomon Maier beitragen, der im Anschluss an die Einweihung des Gedenksteins im Rathaus von seinen Erlebnissen als einer der deportierten badischen Juden berichtet.

Kurt Salomon Maier wurde 1930 in Kippenheim geboren. Im Oktober 1940 erfolgte seine Zwangsdeportierung nach Gurs in den französischen Pyrenäen. Ein halbes Jahr später wurde ihm die Auswanderung nach New York ermöglicht. Als Soldat der 2. Panzerdivision der amerikanischen Armee kam er von 1952 bis 1954 nach Baumholder. Von 1957 bis 1961 studierte er deutsche Literatur und Geschichte in New York, 1963 und 1964 studierte er an der Freien Universität in Berlin. Von 1965 bis 1969 promovierte Kurt Maier. Danach unterrichtete er an verschiedenen Colleges. Deutsch. Von 1975 bis 1978 arbeitete er als Bibliothekar am Leo Baeck Institut in New York, dem unfangreichsten Archiv deutsch-jüdischer Manuskripte. Dr. Kurt Maier besucht regelmäßig Deutschland und stellt sich für Vorträge und Gespräche zur Verfügung.

Am Tag darauf, am Sonntag, 21. Oktober, schließt sich in Neckarzimmern der zweite Teil des Gedenkwochenendes an. Der Eberstadter Gedenkstein wird in das dortige Mahnmal auf dem Gelände der evangelischen Tagungsstätte integriert.

Abfahrt in Fahrgemeinschaften ist um 13 Uhr am Dorfplatz. Anmeldung nimmt Ortsvorsteher Nico Hofmann (Telefon: 01 60 / 94 85 59 46) entgegen.

Er oder der Kirchengemeinderatsvorsitzende Dieter Häfner sind Ansprechpartner, wenn es um Spenden für die beiden Gedenksteine geht. Denn das Projekt ist mit Kosten verbunden, für die man auf finanzielle Hilfe hofft.

Info: Informationen zum Gedenksteinprojekt Neckarzimmern gibt es im Internet: mahnmal-neckarzimmern.de

