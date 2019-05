Geld soll dem Spielplatzbau zugutekommen

Hainstadt.Die „Herztöne“, sie hallen noch nach: Nach dem großen Erfolg des Benefizkonzerts in der Buchener Stadthalle vor etwa zwei Wochen überreichten die Verantwortlichen am Donnerstagnachmittag eine Spende an die Lebenshilfe in Hainstadt. Die gesammelten 7000 Euro sollen unter anderem dem Bau eines Spielplatzes zugutekommen, wie Bernd Rathman mitteilte. „Ich war damals schon nach dem Konzert sprachlos über die große Unterstützung, und auch jetzt fällt es mir schwer, meinen Dank in Worte zu fassen“, richtete der Vorsitzende der Lebenshilfe seine Worte an die beiden Organisatoren des Konzerts, Alexander Weinlein und Markus Dosch. „Danke für dieses tolle Event, danke für die vielen Helfer und Zuschauer, danke für alles. Mit dieser Spende kommen wir unserem großen Wunsch – einem eigenen Spielplatz – einen großen Schritt näher“. Die Baumaßnahme auf dem Gelände der Lebenshilfe ist für den Herbst geplant. Weinlein und Dosch, die beiden Köpfe der Initiative „Herz statt Hetze“, dankten ihrerseits für die Unterstützung vonseiten der Lebenshilfe. „Ohne euch hätten wir diesen Abend niemals stemmen können. Wir wissen, was ihr alles für die Menschen macht: Ihr seid ein starker Verein“, betonte Weinlein bei der Spendenübergabe. Für nur einen Abend seien die 7000 Euro eine ordentliche Summe und „eine Anerkennung unserer Arbeit.“

Unterstützung bekamen die Verantwortlichen auch von anderer Seite: Das Sozialministerium beteiligte sich mit 1300 Euro und der Jugendfonds des Landkreises mit 350 Euro an den Kosten für die Technik, die bei dem Konzert anfielen. Wie Weinlein erklärte, kam die größte Einzelspende von der Politikerin Dr. Dorothee Schlegel, welche bei ihrem eigenen Geburtstag 350 Euro für das Konzert gesammelt hatte. „An diesem Abend sind alle Hand in Hand mit einem Lächeln nach Hause. Dieses große Miteinander war unglaublich“, so Weinlein. ms

