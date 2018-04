Gelungene Inszenierung der Identitätssuche

Anzeige

Darüber hinaus setzte der Regisseur Musik ein, um die beiden Welten, von denen sich Harry Haller hin- und hergerissen fühlte, kenntlich zu machen. Klassikmusik von Wolfgang Amadeus Mozart markierte das bürgerliche, solide Leben, Jazzmusik das wilde, erotische, triebgesteuerte Alter Ego der Hauptperson.

Mit Stilmitteln variiert

Dennoch musste man als Zuschauer aufpassen, in welcher Welt sich der Steppenwolf gerade befand. Doch diese zeitweise auftretende Verwirrung, hervorgerufen durch reale und nichtreale Erlebnisse Hallers, drückte sehr treffend aus, worum es Hermann Hesse mit seinem Steppenwolf geht: Um Identität, Selbstfindung, Selbsterkenntnis und Lebenssinn. Die Varianz der Stilmittel, vom eher antik anmutenden sprachlichen Ensemble-Chor über der Stimme aus dem Hintergrund bis zu eingespielten Video-Sequenzen drückte diese Zerrissenheit treffend aus und machte die verschiedenen Handlungs- und Empfindungsebenen für den Zuschauer erlebbar. Was war real, was Halluzination?

Selbst Akteure wandelten sich, wie Hallers Bekannte von Hermine zum Jugendfreund Hermann. Im Grunde wurde man auf diese Weise ein Stück weit selbst zum Steppenwolf, zum Orientierungslosen, zum Suchenden.

Zeit des Umbruchs

Mit seinem Roman „Der Steppenwolf“ verarbeitete Hermann Hesse seine Erfahrungen und seine Lebenssituation in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Nach dem Ersten Weltkrieg befand sich seine äußere Welt im Umbruch. Deutschland war formell zur Demokratie geworden. Viele Bürger dachten und empfanden aber noch nach den Kriterien der untergegangenen Monarchie. Hesse selbst befand sich in einer Lebenskrise. Er hatte sich von seiner zweiten Frau getrennt. Wegen der Inflation musste er ein großes Arbeitspensum meistern, um sich finanziell über Wasser zu halten. In Briefen äußerte er Selbstmordgedanken. Zwei Selbstmordversuche hatte der Schriftsteller bereits hinter sich. Die Parallelen zwischen der Romanfigur Harry Haller zu seinem Schöpfer Hermann Hesse sind unverkennbar. Das beginnt mit denselben Initialen der beiden Namen und reicht bis zu den Selbstmordgedanken, die beide hegten. Durch Bezüge zu Goethe und seinen Faust, der stets auf der Suche nach dem ist, „was die Welt zusammenhält“, wird das Grundthema des Romans deutlich: der Mensch in der Auseinandersetzung mit seiner Umwelt, im Falle des Steppenwolfes vor dem Hintergrund einer Katastrophe, dem Ersten Weltkrieg, und einer sich in großer Geschwindigkeit vollziehenden Modernisierung aller Lebensbereiche.

Vor diesem Entstehungshintergrund des Romans muss man die Bühnenbearbeitung der Romanvorlage durch Joachim Lux als äußerst gelungen bezeichnen. Wolfgang E. Rahlfs hat diese gekonnt umgesetzt, dank auch des leidenschaftlichen und sehr authentischen Spiels der Darsteller.

