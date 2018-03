Gemeinsam engagiert

Anzeige

Götzingen.Bei der Jahreshauptversammlung des Rallye-Speed-Teams RST Götzingen in der Pfarrscheune stellte Vorsitzender Karl Hanifel eingangs seines Jahresresümees fest, dass man mit gemeinsamem Engagement das Vereinsjahr wieder bestens bewältigt habe.

Mit Verweis auf das Fahrrad-Turnier für und mit der Nachbarschaftsgrundschule, das man in Abstimmung mit der Schulleitung künftig alle zwei Jahre organisieren wird, sowie den bewährten „RST-Besen“ anlässlich des „Getzemer Marktes“ als die Events im Mittelpunkt des Vereinslebens schloss er seine Ausführungen mit dem Dank an alle Mitgestalter des Vereinsjahres.

Schriftführerin Veronika Leist listete in ihrer Jahresbilanz die ganze Bandbreite der RST-Aktivitäten von Sitzungen über die Veranstaltungen bis zu Wanderungen und dem Jahresausflug detailliert auf und weckte dabei so manche schöne Erinnerung. Auch der Bericht des Kassenwartes Gerhard Leist fiel positiv aus. Die Prüfer Willi Holderbach und Karl Heß bescheinigten ihm eine einwandfreie Geschäftsführung, einstimmig wurde die Entlastung erteilt. Ortsvorsteher Egbert Fischer entbot Versammlung und Verein die Grüße des Bürgermeisters und des Ortschaftsrates. Er bescheinigte dem RST eine produktive Mitarbeit am Dorfgeschehen und eine harmonische Zusammenarbeit mit den anderen Vereinen. Für dieses Engagement dankte er dem Verein, ganz speziell zum „Besen“ beim „Getzemer Markt“, und wünschte ihm für die Zukunft alles Gute, weiterhin großen Zusammenhalt und gute Erfolge. Mit dem Ausblick auf das neue Vereinsjahr, bei dem auch ein Ausflug auf dem Plan steht, beschloss der Vorsitzende die flott und harmonisch verlaufene Versammlung. jm