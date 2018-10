Gemeinsam essen und Weihnachten feiern

Buchen.Der Mehrgenerationentreff hat ein vielseitiges Programm für das Spätjahr zusammengestellt. Neben den bewährten regelmäßigen Angeboten gibt es eine bunte Mischung an Aktionen und neuen Angeboten. Sämtliche Veranstaltungen stehen allen Interessierten offen. Wer Lust hat, sich aktiv einzubringen oder ein Angebot zu präsentieren, ist willkommen.

Ein besonderes Angebot startet am Dienstag, 6. November mit dem offenen Mittagstisch „Ma(hl)zeit“. Jeden Dienstag gibt es hier künftig von 11.30 bis 13.30 Uhr ein einfaches, aber gutes Mittagessen. Die Schüler der „Berufsvorbereitenden Einrichtung der Alois-Wißmann-Schule der Zentralgewerbeschule und der Helene-Weber-Schule in Buchen“ (BVE) kochen und servieren die Mahlzeit gemeinsam mit ihrer Lehrerin. Jeder ist willkommen, gegen eine kleine Spende, ein Mittagessen unter dem Motto „sich treffen und essen“ zu sich zu nehmen.

Der Adventstreff für Jung & Alt findet am Freitag, 7. Dezember von 16 bis 20 Uhr im Mehrgenerationentreff statt. Eine adventliche Klangschalenreise wird in Kooperation mit „eva Seniorendienste“ angeboten. Es gibt einen Termin am 4. Dezember um 19 Uhr im Rüdt-von-Collenberg-Haus und einen am 10. Dezember um 19 Uhr im Mehrgenerationentreff. Anmeldungen sollen über eva Seniorendienste, Telefon 06281/325460, erfolgen.

Ein weiteres besonderes Angebot ist der „Heiligabend im Mehrgenerationentreff“. Nach der schönen Feier im vergangenen Jahr sind wieder alle Interessierten eingeladen, in Gemeinschaft Weihnachten zu feiern. Anmeldungen sollen bis 9. Dezember über den Mehrgenerationentreff erfolgen.

Lagerfeuer, Stockbrot und Geschichten, am Donnerstag, 22. November gibt es von 17 bis 19 Uhr im Garten des künftigen Mehrgenerationentreffs. Weitergeführt werden die Angebote wie Kaffeetreff, Basteltreff, Frauenfrühstück, Spielgruppe, Offenes Singen, Wanderungen und Spaziergänge, „Repair-Café“, Line Dance, Englisch-Stammtisch und Spielenachmittag. Es gibt wieder einige Kreativangebote wie das Nähcafé ebenso wie den Stricktreff. Im Nähcafé kann am Freitag, 23. November ein „Heinrich“ (Einkaufsbeutel) genäht werden. Die Themen im Basteltreff für Jung und Alt sind im November Weihnachtsdeko, im Dezember Mitbringsel zum Jahreswechsel.

Ein Gesprächskreis beschäftigt sich am Mittwoch, 14. November mit dem Thema „Die Kinder gehen aus dem Haus – was nun?“.

Das Programm ist auf der Homepage der Stadt Buchen einsehbar. Rückfragen und Anmeldungen bei Ingrid Scheuerer (Scheuerer@diakonie-nok.de/Telefon 0160/97986048) oder Helga Schwab-Dörzenbach (Helga.Schwab-Doerzenbach@buchen.de, Telefon 06281/31-127. Das gedruckte Programm liegt unter anderem im Mehrgenerationentreff sowie im Rathaus aus. Weitere Informationen sind im Internetunter www.mehrgenerationentreff-buchen.de nachzulesen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.10.2018