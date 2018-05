Gemeinsam etwas Besonderes erlebt

Anzeige

„Seit 115 Jahren ist das die erste Primiz im Morretal, deshalb ist dieses Ja-Wort für Hettigenbeuern und die Seelsorgeeinheit ein besonderer Grund zum Feiern“, stellte Dekan Johannes Balbach bei der Begrüßung zum Gottesdienst im Festzelt vor rund 400 Gläubigen fest. Mit Dekan Johannes Balbach, Werner Bier, Regens Christian Hess (Freiburg), Thomas Fürst (Hegau), Ulrich Stoffers (Limbach), Maximilian Strozyk (Bochum), Jan Lipinski, Claudius Dufner, Michael Vollmert, Dike Uwakwe (Rheinau) und Thomas Huber zelebrierten elf Priester sowie Diakon Gerhard Gramlich gemeinsam mit dem Neupriester den Gottesdienst.

Ein Primiz-Projektchor unter Leitung von Magnus Balles – der Gesangverein „Harmonie“ wurde unterstützt von zahlreichen auswärtigen Sängern sowie einer Band – ließ den Gottesdienst auch musikalisch zum Erlebnis werden. „Es ist soweit! Neun Jahre habe ich auf diesen Tag hingefiebert. Heute ist ein Tag der Freude und des Dankes“, verkündete Dominik Albert. Kaplan Maximilian Strozyk hielt die sehr persönliche Festpredigt für seinen Freund Dominik Albert. Er beleuchtete die Frage, was Jesus sich dabei gedacht habe, als er den Primizianten Dominik in der Priesterweihe in seinen Dienst nahm. Dominik Albert habe die Frage Jesu „Liebst du mich?“ für alle deutlich, spürbar, sichtbar und erlebbar beantwortet.

In der Predigt erinnerte Strozyk an den Beginn des gemeinsamen Weges vor acht Jahren und die oft gestellte Frage: „Bist du bereit, diesen Dienst zu übernehmen?“ Er habe Dominik als Freund mit tiefer Gelassenheit kennengelernt. Als Kurssprecher habe dieser großes Talent für die Vermittlung gezeigt. „Kirche darf nie den Menschen aus dem Blick verlieren, das ist mir wichtig“, hob er einen Grundsatz von Dominik Albert hervor und bezeichnete ihn als besonderen Menschen, dem Gott viele Stärken geschenkt habe. „Ich wünsche dir viel Freude im priesterlichen Dienst und dass du auch auf Durststrecken immer wieder durch dein Vertrauen gehalten wirst“, wünschte Strozyk am Ende seiner eindrucksvollen Predigt.

Der Gottesdienst endete mit dem allgemeinen Primizsegen, bevor alle zu Empfang und Fest im und um das Dorfgemeinschaftshaus eingeladen waren. Dabei gab es viele Glückwünsche für den sympathischen Neupriester. Pfarrgemeinderätin Gisela Schwing wünschte ihm namens der Pfarrgemeinde „St. Johannes und Paulus“ den Segen Gottes und überreichte als Gemeinschaftsgeschenk ein grünes Messgewand, das ihn an die Heimat erinnern solle. Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats der Seelsorgeeinheit Buchen, Thomas Högerl, hob die Priesterweihe als „Ja-Wort des Jahres“ für die Seelsorgeeinheit hervor und übermittelte Grüße der gesamten Seelsorgeeinheit zum „Jahrhundertereignis“.

Ortsvorsteher Günther Müller war stolz auf den Heimatsohn und freute sich über den Neupriester aus dem Erholungsort. Er überbrachte Glückwünsche von Bürgermeister Roland Burger und wünschte immer Erfüllung im Priesteramt.

Landrat Dr. Achim Brötel nannte es „bedeutend“, dass Dominik Albert sich entschlossen habe, sein gesamtes weiteres Leben in den Dienst des Glaubens zu stellen. Mit der Weihe zum Priester habe er ein weit sichtbares, wichtiges Zeichen für die christliche Kirche gesetzt. Als besonderes Geschenk überreichte er „Weißes Gold“ in Form von Weihrauch.

Dekan Balbach brachte die Freude der Seelsorgeeinheit zum Ausdruck. Wenn sich junge Menschen aus den Pfarreien aktiv im kirchlichen Dienst engagieren, sei das ein ermutigendes Zeichen. Er freue sich auf die Reise mit einer ganzen Pilgergruppe in den Pfingstferien nach Rom und Assisi, einschließlich privater Papstaudienz für Dominik Albert und ihn. „Ich bin dankbar und stolz auf meine Heimatpfarrei“, dankte Dominik Albert den Organisatoren und allen Helfern des unvergesslichen Fests.

