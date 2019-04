Gemeinsam für den guten Zweck

Buchen.Für das Benefizkonzert „Herztöne“ am 11. Mai in der Stadthalle proben Kirchen- und Jugendchor St. Oswald Lieder von Udo Lindenberg, Pink Floyd und den Beatles. Gemeinsam mit den „Happytones“ singen Kirchen- und Jugendchor „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg. Als Vorgeschmack auf das Großprojekt „The Wall“ werden die Songs „In the flesh“ und „Another brick in the wall, Part 2“ geprobt. Die Proben sind Dienstag, 30. April und 7. Mai jeweils von 20 bis 21.30 Uhr im Wimpinasaal. Generalprobe ist am Freitag 10. Mai, von 19.45 bis 20.30 Uhr in der Stadthalle. Nähere Informationen erteilt Kirchenmusiker Horst Berger, Telefon 06281/557100.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019