Gemeinsam Werbung für den Odenwald gemacht

Auch auf die Vielfalt an kulturellen Veranstaltungen im Odenwald machten die Landräte aufmerksam. Der Sommerrausch im Seegarten Amorbach, das Festival „Sound oft the Forest“ am Marbach-Stausee und die Schlossfestspiele Zwingenberg sind nur einige der vielen Kultur-Highlights im Odenwald.

Darüber hinaus rührten die Landräte kräftig die Werbetrommel für den beliebten 3-Länder-Radevent (2. bis 4. August), das die Teilnehmer wieder durch den bayerischen, badischen und hessischen Odenwald führt. Start und Ziel ist in diesem Jahr in Michelstadt, das Etappenziel am ersten Tag ist Miltenberg, der zweite Tag endet in Eberbach.

Ebenfalls sehr beliebt sind die beiden Rad- und Wanderbusse NeO-BUS und NaTourBus. Beide fahren bis zum 28. Oktober jeweils an Sonn- und Feiertagen. Der NeO-BUS pendelt zwischen Eberbach, Waldbrunn, Mudau und Amorbach, der NaTourBus fährt von Eberbach über Erbach, Michelstadt, Amorbach nach Miltenberg. Da viele Maimarkt-Besucher am Odenwald-Stand nach Rad- und Wanderangeboten fragen, nutzen die Landräte die Gelegenheit, um auf die beiden Freizeitbusse aufmerksam zu machen.

Landrat Dr. Achim Brötel zeigte sich sehr zufrieden mit dem Besuch und dem Verlauf des Maimarktes. „Wir haben in der Region jede Menge zu bieten und da ist Deutschlands größte Regionalmesse natürlich genau der richtige Platz, um darauf aufmerksam zu machen“, so Dr. Achim Brötel.

Der Stand der TGO befindet sich direkt gegenüber der Eingangstür der Halle 1 an Stand 0101.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 09.05.2018