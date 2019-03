Gemeinsam wurden die Weichen für die künftige Arbeit gestellt

Odenwald-Tauber.Unter Leitung des Bezirksvorsitzenden Josef Eck (Miltenberg) und des OWK-Geschäftsführers Alexander Mohr wurden zusammen mit den Delegierten der Ortsgruppen des Odenwaldklubs aus dem Neckar-Odenwald- Kreis und dem Kreis Miltenberg im Wanderheim des OWK Buchen Weichen für die künftige Arbeit gestellt.

Die Zusammenkunft nutzte zunächst OWK-Geschäftsführer Alexander Mohr zu Informationen aus dem Hauptverein. Er befasste sich mit dem Stand zur Neubesetzung verschiedener Positionen im Gesamtklub und ließ wissen, dass es auch in diesem teilweise nicht gelingt, Nachfolger zu finden. Die Aufgaben werden daher voraussichtlich kommissarisch weiter geführt werden müssen. Auch die Sachbearbeitung für die „Dorflinde“ ist derzeit offen. Weitere Betrachtungspunkte waren der Jahreswanderweg HW 19 und die Vorplanungen für einen „Limessteig“. Gleichzeitig seien bei diversen Kommunen zum Beispiel Buchen, Walldürn, Mudau, Waldbrunn auch neue MTB- Trails im Gespräch. Frühzeitige Abstimmungen zwecks Vermeidung von Konflikten wurden als notwendig bezeichnet. Der Bezirksvorsitzende ließ Betrachtungen zum Stand der Planung für die Wanderführer – Grundausbildung vor Ort im Bezirk 7 – folgen . Er zeigte sich erfreut über die überraschend hohe Nachfrage von 17 gemeldeten Interessenten. Im Gesamtklub wurde dieser Wunsch auf einen Grundkurs vor Ort im Bezirk 7 positiv bewertet, doch gilt es im Bemühen darum entsprechende Referenten zu finden und ein machbares Kostenmodell zu erstellen.

Der Bezirksvorsitzende sprach eine Vielfalt von Themen wie Aktuelles von den Wanderwegen, zum digitalen Wegemanagement beim OWK, zur Homepage mit Auflistung aller Wanderwege, zur Neuauflage der Wanderkarten, zum Projekt Zielwegweiser im Bayerischen Odenwald, zu Wandertagen und zum Bedarf von Wegewarten insbesondere im Raum Hardheim und Buchen an. Zu den gemeinsamen Aktionen für 2019 im Bezirk 7 zählt der Bezirkswandertag in Walldürn am 1. Mai mit den Ortsgruppen, die bis zum 15. April ihre Anmeldungen abgeben sollten. Zum Tag des Wanderns am 14. Mai wird eine Kurzwanderung der OG Miltenberg in Gerolzahn mit Nudelessen angeboten. Es gab den Hinweis auf die Feier „100 Jahre Dorflinde“ in Großumstadt am 26. März und auf die Feier des 125-Jahr- Jubiläums des OWK Miltenberg.Die Berichte aus den Ortsgruppen des Bezirks ließen deren Tätigkeit, Angebote und Bemühungen und derzeitige Situation deutlich werden. Zur Sprache kamen auch die bei der OWK-Ortsgruppe Buchen bestehenden aktuellen und erheblichen Probleme im Hinblick auf die Besetzung des Amtes des Vorsitzenden und auf die Zukunft des dortigen Wanderheims.

Abschließend vereinbart wurde die nächste Vorsitzendenrund des Bezirks 7 für den 26. Oktober im Wanderheim des OWK Buchen. zeg

