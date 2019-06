Gemeinsame Erinnerungen ausgetauscht

Bödigheim.Die evangelische Kirchengemeinde feierte am Sonntag Exaudi in der Kreuzeskirche in Bödigheim unter Mitwirkung des Kirchenchors Jubelkonfirmation. Prädikantin Monika Rabel sprach im Festgottesdienst den Konfirmanden noch einmal den Konfirmationsspruch und Gottes Segen zu und gemeinsam wurde das Abendmahl gefeiert.

Silberne Konfirmation feierten: Volker Bauch (Zell unter Aichelberg), Steffen Schettler und Dirk Wittwer.

Goldene Konfirmation feierten: Susanne Daut geb. Welser (Holzgerlingen), Angela Heß geborene Pfaff (Seckach), Karin Seitz (Stutensee) und Doris Weise geborene Pfeiffer.

Diamantene Konfirmation feierten: Gisela Kiepsel geborene Müller und Friedlinde Schneider geborene Kühner (Königheim). Vor 70 Jahren wurden Waltraud Bauer geborene Häffner, Kurt Pfeiffer, Werner und Gerda Rüger geborene Strelow (Rüsselsheim), Theodor Sigmund und Aranka Unangst geborene Betschel (Buchen) konfirmiert.

Nach dem Gottesdienst besuchten die Konfirmanden den Friedhof und gedachten der verstorbenen Mitkonfirmanden.

Im evangelischen Gemeindehaus wurden beim Mittagessen in froher Runde Erinnerungen ausgetauscht und mit dem Nachmittagskaffee endete der Festtag.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 05.06.2019