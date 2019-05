Gemeinsamer Austausch über die Zukunft des Dekanats

Buchen/Mosbach.Ein „Forum zur Kirchenentwicklung 2030“ findet in der Kirche St. Cäcilia in Mosbach am Montag, 6. Mai, und im Wimpinasaal in Buchen am Montag, 8. Juli, statt. Der Abend von jeweils 19 bis 21 Uhr steht im Zeichen des Meinungsaustauschs.

Die Erzdiözese Freiburg erlebt einen tiefgreifenden Wandel: Die Gesellschaft hat sich verändert und ändert sich weiter – und mit ihr die Kirche. Individualisierung, Pluralismus, Vielfalt, Globalisierung und Digitalisierung werden als Bereicherung erfahren, sie lassen aber auch traditionelle Bindungen an Kirche und Glauben schwinden. Die Zahl an Gläubigen und Berufungen nimmt ab, der Einfluss der christlichen Kirchen steht zunehmend in Frage. Zugleich erlebt die Kirche an vielen Orten Aufbrüche und neue Formen des Glaubens. „Leben ist Bewegung und Gott ist mit uns auf dem Weg. Wir nehmen die sich verändernden Rahmenbedingungen in Kirche und Gesellschaft bewusst an und finden Möglichkeiten, sie aktiv mitzugestalten“, heißt es in den Diözesanen Leitlinien.

Für kommende Generationen

Auf die gesellschaftlichen, demografischen und technischen Herausforderungen antwortet die Erzdiözese mit der Entwicklung und Erprobung von Strukturen, um die Seelsorge und die Glaubensweitergabe auch für die kommende Generation zu sichern. Dazu hat Erzbischof Stephan Burger Anfang Februar das Projekt Kirchenentwicklung 2030 angestoßen und in Auftrag gegeben.

Dieses strebt auf Basis der sich deutlich abzeichnenden Entwicklungen die Neugestaltung und Weiterentwicklung der Seelsorge in den Gemeinden und grundlegender Strukturen in der Erzdiözese Freiburg an. Damit besteht die Kirchenentwicklung aus zwei Projekten: Verwaltung 2030 und Pastoral 2030.

Auch das katholische Dekanat Mosbach-Buchen ist an den Diskussionen und den Prozessen beteiligt. Im Blick auf diese Neuerung wollen sich die Verantwortlichen zunächst schwerpunktmäßig mit dem Projekt Pastoral 2030 auseinandersetzen und eine erste Resonanz auf die Zielsetzung und die Konkretionen erörtern.

Ordinariatsrat Wolfgang Müller hält ein Einführungsreferat zum Thema. Anschließend sind Rückfragen gewünscht und möglich. Im weiteren Verlauf des Abends werden sich die Teilnehmer und Verantwortlichen über das Gehörte und die Vorstellungen der Zukunft im Dekanat Mosbach-Buchen austauschen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.05.2019