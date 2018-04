Gemeinsamer technischer Leiter

Anzeige

Buchen.Der Gemeinderat stimmte bei seiner Sitzung am Montag der Schaffung der Stelle eines gemeinsamen technischen Leiters für den Zweckverband „Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/ Kirnau“ und für die Wasserversorgung Bauland GmbH zu. Für die neu zu schaffende Stelle wird mit jährlichen Bruttopersonalkosten in Höhe von rund 80 000 Euro gerechnet, wovon 60 Prozent (48 000 Euro) auf den ZV HWS und 32 000 Euro auf die WVB entfallen. Beim ZV HWS entspricht dies einem Mehraufwand von rund 23 000 Euro pro Jahr, bei der WVB erfolgt die Kompensation ab Ende 2020 durch das Ausscheiden des seitherigen technischen Leiters. Beim ZV HWS werden die Mehrkosten gemäß dem Verbandsschlüssel auf die acht Mitgliedsgemeinden umgelegt. Außerdem wird angestrebt, dass der technische Leiter auch Aufgaben wahrnimmt, die bisher bei den Stadtwerken Buchen angesiedelt sind, wodurch sich eine gewisse Entlastung ergeben wird. Bei der WVB erfolgt die Deckung durch entsprechende Kostenersätze der einzelnen Kommunen für die in Anspruch genommenen Leistungen.