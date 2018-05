Gemeinsames Konzert geplant

Hettingen.Auf Einladung der Katholischen Kirchengemeinde wird am Samstag, 29. Oktober, ab 18.30 Uhr das aus St. Petersburg stammende Akkordeonduo Alexander Shirunov und Nadja Gussewa ein gemeinsames Konzert mit dem Chorprojekt Hettingen in der katholischen Kirche St.Peter und Paul in Hettingen geben.

Wer das Glück hatte, die beiden russischen Akkordeonvirtuosen bei einem der bisherigen Auftritte

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.10.2011