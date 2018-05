Anzeige

Hettigenbeuern.Eine geografische Zeitreise in die Landschaftsgeschichte der hiesigen Region verspricht der Vortrag von Geologe Jochen Babist vom Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald beim Heimatverein am morgigen Dienstag um 19.30 Uhr im Anschluss an die Generalversammlung des Heimatvereins, im Gasthaus „Engel“.

Der Erholungsort Hettigenbeuern liegt idyllisch im lieblichen Morretal, umgeben von der leicht hügeligen Landschaft des Mittelgebirges im Buntsandstein-Odenwald. Was haben jedoch Wüsten oder Meere mit dieser Landschaft mit dem Morretal zu tun? Rund 400 Millionen Jahre Erdgeschichte stecken in den Gesteinen des Odenwaldes. Sie erzählen von einer unglaublich dynamischen Erdkruste, deren formende Prozesse sich allerdings durch ihren Zeitmaßstab meist einer direkten Betrachtung entziehen. Umso interessanter ist es, ihre Geschichte aus den verbleibenden Spuren im Gestein zu rekonstruieren Mineralvergesellschaftungen, Stoffbestand und Strukturen erzählen eine Geschichte, die heute aufzeigt, dass die hiesige Region einst Hochgebirge, dann eine flach Wüste und sogar mehrfach vom Meer überflutet war. Alles Interessierten sind zu diesem Vortrag willkommen.