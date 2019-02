Adelsheim.Die Theater- und Kleinkunstsaison von „Kultur in Adelsheim“ ging am Samstag spektakulär weiter. Zu Gast war Paul Wild, besser bekannt als der „Wilde Paul“. Der Andrang war riesengroß, so dass der Kultursaal fast aus allen Nähten platzte.

Das Equipment des Uiffinger Urgesteins ist einfach gestrickt: Eine kleine Bühne, ein Barhocker, ein Notenständer und das Wichtigste: eine Gitarre. Das hat schon gereicht.

Was macht dann den Mundart-Liedermacher so einzigartig oder sogar schon kultig? Bestimmt seine Lebensphilosophie und seine daraus gewonnenen Lebensweisheiten. Der „Wilde Paul“ singt wie er lebt, geradlinig, offen, voller Witz und Emotionen, immer mit einem Lächeln im Gesicht und einem leichten Augenzwinkern.

Am Anfang erzählte er aus seinem bewegten Leben, und dazwischen sang er mit viel Herzblut seine Songs.

Dass er sich das Gitarrenspielen selbst beigebracht hat, und dass er seine Lieder immer mal wieder Englisch begann und dann in den Dialekt überging, ist eine einmalige Charakteristik.

Außerdem gab er immer wieder bissige Texte oder lustige Episoden zum Besten. Auch hat er jede Menge Gottvertrauen und identifiziert sich mit dem Leben auf dem Land. Lieder, die beim Zackern auf dem Bulldog entstanden, ließen die Frage nach dem Sinn des Lebens durchsickern, machten Höhen und Tiefen deutlich. Der Tipp mit der Hilfe durch das Krügchen Most mündete in einen Mut machenden Song, bevor die bayrische Lovestory oder das Lied vom Mondscheinbauer erklang.

Und so passte am Samstag einfach alles. Beste Unterhaltung mit viel Herz und Verstand. Schon nach den ersten Minuten war klar, dass der „Wilde Paul“ sein Metier beherrscht und die Nähe zu seinem Publikum liebt.

Jeder hat schnell gemerkt, wie viel Freude und Spaß Paul Wild selbst bei seinem Auftritt hatte. Leider ging dieser schöne und humorvolle „Kultur“-Abend mit seinen multiplexen und hintersinnigen Liedern und Episoden viel zu schnell zu Ende.

Langanhaltender und donnernder Applaus waren der Dank an einen mit beiden Beinen fest im Leben stehenden Künstler. Und zum Schluss war jedem klar: Das Leben ist viel zu komisch, um nicht ab und an darüber zu lachen. Auch der „Wilde Paul“ bedankte sich bei seinem Publikum und gab noch einige Zugaben.

