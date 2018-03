Gerhard Frank zum Ehrenmitglied ernannt

Anzeige

Vorsitzender Timo Steichler ging in seinen großem Rechenschaftsbericht für das Jahr 2017 auf die sportlichen Bereiche des FC Hettingen ein. Wenn auch nicht alle gesteckten Ziele erreicht wurden, so seien doch tolle sportliche Leistungen in allen Sparten erzielt worden.

Kernaufgabe des FC

Die wichtigste Kernaufgabe des FC „Viktoria“ sei und bleibe deshalb gesundheitsfördernden und wettkampforientierten Sport in breiter Palette anzubieten. Eine genauso wichtige Aufgabe sei, die Kameradschaft zu pflegen und das gesellschaftliche Leben im Ort zu bereichern und mitzugestalten. Oberste Priorität für den größten Hettinger Verein sei es, die Jugend zu fördern und aktiv in die Vereinsarbeit miteinzubinden. Eingehend auf die sozialen und integrativen Funktionen des „Sports im FC“, stellte Steichler fest, dass eine neue Herausforderung auf den Verein zukomme. Denn immer mehr gewerbliche Konkurrenzangebote führen dazu, dass der Verein nur noch als Dienstleister gesehen werde. Dabei sei doch neben der sportlichen Betätigung auch die Geselligkeit in der Runde wichtig. Hierbei entstehe Zusammenhalt und Kampfgeist, was eine Mannschaft brauche, um erfolgreich zu sein. Dazu diene auch das jährliche Sportfest an Pfingsten, das der Verein so nötig brauche, um finanziell über die Runden zu kommen. Steichler dankte der Stadt und dem Ortschaftsrat für die getätigte Sanierung der Dusch- und Umkleidekabinen und allen, die an dieser dringend notwendigen Maßnahme mitgeholfen haben. Zum Abschluss sprach Steichler ein großes Dankeschön an die Verantwortlichen des Fördervereins des FC Vitoria für die finanzielle und ideelle Unterstützung, an seine beiden Stellvertreter, an das gesamte Vorstandsteam und an den Jugendvorstand sowie an alle Aktiven in den einzelnen Sparten.

In seinem Bericht namens des Jugendvorstandes erwähnte Vorsitzender Christof Mackert die Veranstaltungen und viele Aktivitäten, und erwähnte, dass der Jugendvorstand im Rahmen des 100-Jahr-Vereinsjubiläums 2020 sein 20-jähriges Bestehen mitfeiern werde.

Ortsvorsteher Volker Mackert sprach dem FC namens der Gemeinde Dank und Anerkennung für das große sportliche Engagement aus.

Einstimmig beschloss die Versammlung ab 2019 den Wahlmodus des Gesamtvorstandes von bisher ein auf zwei Jahre zu erhöhen.

Mit der Ernennung von Gerhard Frank zum Ehrenmitglied des FC „Viktoria“, der bereits alle Ehrennadeln des Vereins besitzt, wird ein Allrounder im Verein ausgezeichnet, dies stellte Roland Dittrich in Vertretung von David Dittrich in seiner Laudatio fest. Ob als aktiver Fußballer beider Mannschaften, Trainer, Betreuer, Kulturausschussvorsitzender war Gerhard Frank eine Allzweckaffe des FC „Viktoria“ seit 1979. Vorsitzender Timo Steichler verabschiedete Klaus Holderbach der nach über 30 Jahren als Kassenverwalter und Beisitzer mit einem Ehrenpräsent.

Der zweite Vorsitzende Manuel Dittrich, sprach den Dank an den rührigen Vorsitzenden Timo Steichler aus, während Reinhold Erg darauf hinwies, dass in Hettingen seit 40 Jahren der Sportabzeichenstützpunkt besteht und bisher 1200 Sportabzeichen vergeben wurde.

„Vorbilder“ geehrt

Der Vorsitzende des Sportkreises Buchen, Manfred Jehle, ehrte im Auftrag des Badischen Sportbundes den Vorsitzenden Timo Steichler sowie den zweiten Vorsitzenden des FC Viktoria mit Urkunde und der Ehrennadel in Bronze. Jehle würdigte die beiden ehrenamtlich tätigen als „Vorbilder“, die einen Großteil ihrer Freizeit Opfern und der Allgemeinheit zur Verfügung stellen.

Von den drei Vereinsvorsitzenden Timo Steichler, Manuel Dittrich und Christoph Holderbach wurden die Mitgliedsehrungen vorgenommen. Alle Geehrten wurden mit Urkunden und der Vereinsehrennadel ausgezeichnet. Aktive Mitgliedschaft: 20 Jahre: Vereinsehrennadel in Gold: Arno Kirchgeßner, Michaela Kirchgeßner, Gernot Kreuter, Irmgard Schäfer, Jürgen Wegert, Steffen Ahlfänger, Björn Schmidt, Rüdiger Schmitt. 15 Jahre: Vereinsehrennadel in Silber: Kirsten Grimm, Manuela Knapp, Sandra Steichler, Antje Svoboda , Dirk Michel, Marco Michl. Zehn Jahre: Vereinsehrennadel in Bronze: Bernd Grimm, Jürgen Leis, Frank Mackert, Melanie Thon, Alexander Bamberger, Patrick Esche, Sabrina Mackert, Christopher Wegert, Viviene Kimmel, Robert Mackert, Danny Knapp. Passive Mitgliedschaft: 40 Jahre: Vereinsehrennadel in Gold: Michael Ellwanger, Bernadette Schmitt. 25 Jahre: Vereinsehrennadel in Silber: Manuel Dittrich.

Als Wahlleiter fungierte Roland Dittrich bei den Neuwahlen. Auf seinen Vorschlag hin wurde der bisherige Vorsitzende Timo Steichler als Vorsitzender bestätigt. Timo Steichler leitete dann die weiten Wahlen die folgendes Ergebnis hatten: Manuel Dittrich (zweiter Vorsitzender), Christoph Holderbach (dritter Vorsitzender), Sandra Steichler (Schriftführerin), Mitgliederverwaltung: Dirk Gremminger, Schatzmeister: Michael Breunig, Stellvertreter Schatzmeister /Steuern: Maris Svoboda, Kulturausschuss-Vorsitzender: Gerhard Frank, Stellvertreterin Sandra Steichler, Kassenprüfer: Roland Linsler und Volker Mackert.

Die in den einzelnen Sparten durchgeführte Spartenleiterwahlen wurde von der Generalversammlung bestätigt. KM

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.03.2018