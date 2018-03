Geschichte des Tangos lebendig erzählt

Anzeige

Dem standen in der Buchener Stadthalle die beiden folgenden Stücke aus der Feder von Carlos Gardel (1887 bis 1935) freilich in nichts nach. Sowohl das 1917 komponierte Werk „La Cumparsita“ als auch „Volver“, welches Gardel kurz vor seinem Tod verfasste, erfreuten das Publikum durch die sich in brillanter Weise gegenseitig ergänzenden Streicher und die absolut hieb- und stichfesten Arrangements von Thomas Kalb, der sich in einem kurzen Grußwort ebenfalls an das Publikum wandte und auf das zehnjährige Bestehen des Orchesters sowie die Bedeutung des Tangos in der Musikgeschichte hinwies.

Liebevoll ausgewählte Texte

Neben der Musik nahmen auch liebevoll ausgewählte Texte und Anekdoten rund um den Tango einen gewissen Stellenwert ein, was das Konzert zusätzlich auflockerte: Einzelne Musiker traten immer wieder hervor und informierten das Publikum über die präsentierten Stücke – so auch über die beiden vor der Pause angespielten Werke, welche wiederum aus dem musikalischen Nachlass des Astor Piazzolla stammten. Als wohl bekanntester Tangokomponist der Gegenwart habe der Argentinier mit seiner eigenen Mixtur aus klassischem Tango, Jazzelementen und der Pariser Schule maßgeblich dazu beigetragen, den Ende des 19. Jahrhunderts entstandenen Tanzstil der Allgemeinheit zugänglich zu machen.

Das Ergebnis der vermischten Genre wurde dem geneigten Publikum mit dem furios durch die Stadthalle fegenden „Tango-Ballett“ und der wuchtigen, mit barocken Elementen angereicherten „Fuga y misterio“ (Fuge) näher gebracht.

Eigenkomposition

Nach der Pause setzte das Ensemble den Abend zunächst mit einer Eigenkomposition von Thomas Kalb namens „Milonga“ fort. Jener in der südafrikanischen Bantu-Sprache mit „Gerede“ zu übersetzende Begriff betitelte ein ausgesprochen lebhaftes Stück, auf das der von Goran Begovic verfasste „Underground Tango“ folgte. Gediegen und kraftvoll zugleich näherte sich mit dem Wort „Kunstgenuss“ am ehesten zu beschreibende Abend nun seinem Ende; das Orchester würdigte abermals die Maestros Carlos Gardel („Por una cabeza“) und Astor Piazzolla („Le Grand Tango“) und traf den Geschmacksnerv der Zuhörerschaft voll und ganz.

Mittwoch, 28.02.2018