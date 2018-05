Geschichten mit wahrer Wurzel erzählt

Anzeige

Schrullige Gesellen

Aber auch außerhalb schwedischer Möbelhäuser gibt es schrullige Gesellen, die der „Begge Peder“ dem Publikum vorstellte. Zum Beispiel sind da der Wertstoff-Günter und die Marliese mit ihrer Tochter Melanie zu nennen: Während die Eltern zuhause sitzen, tanzt „es Melanie“ trotz ihrer 125 Kilo Lebendgewicht im Faschingsballett – durch die Nachwuchssorgen in den Vereinen müsse man schließlich „nehmen, was man kriegt“. Außerdem ist das mit der Tradition so eine Sache: Bevor „es Melanie“ auf die Bühne ging, hob dort Mutter Marliese das Tanzbein – und auch die Oma hat „gehoben“; von Beruf war sie Hebamme. Auf der Suche nach einer weiteren Gardetänzerin brachte Melanie „das Tatjana“ an, dessen zweite Heimat eine bekannte Fastfood-Kette mit großem „M“ im Logo ist – keiner muss sich wundern, wenn er zu dick ist. Und wenn „es Melanie“ nicht probt oder tanzt, kümmert sie sich um den „kleinen Buddha“, der nach dem letztjährigen Lumpenball gezeugt wurde. Um selbigem ein hölzernes Bettchen zu kaufen, ging es samstags – mal wieder – in den Ikea, wo man den letzten Parkplatz ergatterte. Dem „Begge Peder“ passiert das freilich nicht: Er parkt immer auf dem „Mutter und Kind“-Parkplatz. Fragt ihn einer, lacht er nur und erklärt, dass seine Mutter gerade im Ikea sei – denn der Parkplatz kennt keine Altersbegrenzung.

Sichere Herkunftsländer

Nicht zu vergessen wäre neben dem „Flatly“ als Haus-und-Hof-Elektriker nebst Berufsmotto „wenn man als Elektriker einen Fehler macht, merkt man das schlagartig“ noch der Hilfssheriff „Little Joe“, der seinen Namen trägt, weil seine Frau im Lidl arbeitet – „Lidl“ und „little“ sprechen sich im hessischen Dialekt gleich aus. Gemeinsam sitzt man in Günters Sauna, nur der „Begge Peder“ fehlt. Er schwitzt ungern „aus Langeweile“ und erst recht nicht mit Marliese, die er erstmals pudelnackt sah. Wo sie ist, ist ihr Bruder aus dem „nahen Osten“ alias „Original-Zonen-Maik aus den neuen Bundesländern“ nicht weit: Er schenkte Marliese und Günter einen als „Mischung zwischen ungezogenem Hund und Raumschiff Enterprise“ definierbaren Saugroboter und blickt dem Jahr 2019 unsicher entgegen – dann werden die neuen Bundesländer, das weiß der „Begge Peder“ genau, zu sicheren Herkunftsländern erklärt.

Insgesamt wurde dem Publikum sympathischer, unprätentiöser Humor von so volkstümlichem wie herrlich zynischem Charakter geboten, der eigentlich nicht als „Comedy“ zu bezeichnen wäre, sondern viel mehr die Stadthalle zur Kleinkunstbühne umfunktionierte. Dass der Fokus auf zündendem Humor lag, unterstrich auch die spartanische Requisite: Viel mehr als einen Hut, einen Tisch und ein paar Utensilien benötigte das hessische Urgestein nicht, um für beste Stimmung zu sorgen.

