Geschmückte Altäre zierten die Stationen

Die vier Stationsaltäre, an denen sich die Gemeinde mit Stadtpfarrer Dekan Johannes Balbach verschiedenen christlichen Themen widmete, waren an der Ecke Haagstraße/Hettingerstraße, an der Mariensäule am Bild, an der Abt-Bessel-Kapelle sowie am Wimpinaplatz, wo die Prozession ihr Ende fand, errichtet worden. Auch der Gang durch die Marktstraße, der im letzten Jahr wegen einer Baustelle ausfallen musste, war wieder möglich.

Aber früher sei die Prozession der Gäubigen durch die Stadt noch schöner gewesen, weil noch mehr Kinder mit ihren Blumenkörben den Zug durch die Straßen begleitet hätten, so eine Besucherin gegenüber den FN.

Das Fronleichnamsfest ist in ein Höhepunkt im katholischen Kirchenjahr. Es erinnert an das letzte Abendmahl von Jesus mit seinen Jüngern. Aber nur in katholisch geprägten Bundesländern ist es ein gesetzlicher Feiertag. Er wird in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und im Saarland gefeiert. borg

