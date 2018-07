„Gesellenstücke mit wunderbaren Details“

Anzeige

Sieben Schreinerinnen und Schreiner aus dem Neckar-Odenwald-Kreis stellen bis zum 27. Juli in den Geschäftsräumen der Volksbank Franken ihre jüngst angefertigten Gesellenstücke aus.

Buchen. Die Ausstellung mit Gesellenstücken von sieben Jungschreinern wurde am Dienstagabend offiziell eröffnet. Ein Dartschrank, eine Bar, ein Phono-Möbel, ein Couchtisch und drei TV-Schränke zeugen in der Schalterhalle der Volksbank Franken in Buchen von der Leistungsfähigkeit des aktuellen Gesellenjahrgangs. Wie Gesellenprüfungsausschuss-Vorsitzender Arno Kleim erläuterte, begann die praktische Prüfung der damaligen Schreinerauszubildenden am 8. Juli mit der Vorlage der Entwurfzeichnungen. Innerhalb von 80 Arbeitsstunden mussten sie ihre Werkstücke fertigstellen. Außerdem mussten sie als Arbeitsprobe einen Müllsackständer aus Buchenholz bauen.

Die Prüfungsausschussmitglieder bewerteten die Leistungen der Prüflinge unter anderem nach den Kriterien Arbeitsplanung, Maßgenauigkeit und saubere Ausführung. Am Ende bestanden alle sieben Auszubildenden die Gesellenprüfung. Bester Absolvent war Max Eyermann (Schreinerei Steffen Hinninger, Obrigheim) vor Jennifer Lorenz (Schreinerei Beate Münch, Höpfingen) und Marvin Stöckner (Schreinerei Udo Galm, Robern). Sie erhielten Preise von Innungsobermeister Klaus Hofmann und Holger Dörr, Generalbevollmächtigter der Volksbank Franken.