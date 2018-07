Gesellige Runde hatte viel Gesprächsstoff

Anzeige

Am Sonntagmorgen ging es in die Eberstadter Tropfsteinhöhe. Man bewunderte das neue Besucherzentrum und die vielen Modernisierungsmaßnahmen, die die Höhlenwelt in den letzten Jahrzehnten weiter aufgewertet haben. Beim Mittagessen in der „Seeterrasse“ ließ man sich nochmals verwöhnen.

Nachdem man sich bei Marie Hendlein und Kurt Henn für die Ausrichtung des Treffens bedankt hatte, verabschiedete sich die fröhliche Runde.

Freitag, 13.07.2018