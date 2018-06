Geselligkeit, Begegnung und Gespräche im Mittelpunkt

Anzeige

Buchen.Sommer, Sonne, Sonnenschein – die Bedingungen waren perfekt. Und der Veranstaltungsort auch: Der große Garten des künftigen, noch umzubauenden Mehrgenerationentreffs in der Hollergasse 14 direkt neben der „alla hopp!“-Anlage war bei tollen Rahmenbedingungen Treffpunkt für ein erstmals stattfindendes fröhliches Sommerfest.

Die grüne Oase lockte viele Besucher an und die Verantwortlichen freuten sich über Familien mit kleinen Kindern, Jugendliche und Erwachsene ganz unterschiedlichen Alters. Mehr-Generationen also. Neben den ohnehin schon ehrenamtlich Aktiven kamen auch zahlreiche „Neue“, um den Treff mit all seinen Facetten, den vielseitigen Initiativen und Angeboten kennenzulernen.

Verschiedene Aktivitäten sorgten für jede Menge Abwechslung: Gemeinsam wurden Palettenmöbel für den Garten gebaut und bemalt, ein Angebot, das insbesondere die Kinder begeisterte, die mit viel Eifer neben Sitzmöbeln auch einen eigenen Tisch bauten. Die Erzieherinnen des Familienzentrums Regenbogen schminkten phantasievoll vor allem die kleineren Kinder und das DLRG gab Informationen rund um Baderegeln und Sonnenschutz. Ein Basteltisch stand auch bereit und später konnten alle Stockbrot backen. Die Sängerinnen und Sänger vom „Offenen Singen“, ein sehr beliebtes Angebot des Treffs, präsentierten eine bunte Liedauswahl, bei der jeder zum Mitsingen eingeladen war.