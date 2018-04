Gesprächsthemen gingen nicht aus

Anzeige

Buchen/Hainstadt.Im Clubheim des Schützenvereins in Hainstadt hatten sich die Sportsenioren des Sportkreises Buchen zu ihrem Quartals-Treff eingefunden. Es stand dabei wieder einmal reichlich Diskussionsstoff an, so dass die Senioren einen interessanten und auch informationsreichen Nachmittag verbringen konnten.

Breit diskutiert wurde vor allem der Fußball mit den beiden Pokal-Halbfinals und dem Trainerwechsel beim FC Bayern im Vordergrund. Die utopischen Ablösesummen im Fußball, der Doping-Sumpf, kritische Fragen zu Uefa, Fifa, IOC der Imageverlust dieser mehr kapitalistischen denn sportlichen Organisationen wurden heiß diskutiert.

Aber selbstverständlich kamen auch Themen der aktuellen Politik wie der holprige Regierungsstart, der Syrienkonflikt und auch die Trump-Eskapaden auf den Tisch. Angesichts dieser Themenfülle verging der Nachmittag jedenfalls rasch. Auf den 21. Juli wurde abschließend der nächste Treff terminiert. jm