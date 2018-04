„Getzemer Narre“ spenden 250 Euro

Anzeige

Götzingen.Eine sehr willkommene Spende in Höhe von 250 Euro wurde dem Förderverein des Kinderhauses „Arche Noah“ durch die Vorstandschaft der Fastnachtsgesellschaft „Getzemer Narre“ e.V. überreicht. Diese Summe wurde der Fastnachtsgesellschaft überlassen von den vier Vereinen, die in Kooperation mit den „Getzemer Narren“ zum fünften Male die Bewirtung beim Nachtumzug übernommen hatten. Die FG möchte mit dieser Spendenübergabe ein Zeichen setzen, schon die Kleinsten der Dorfgemeinschaft für die Fastnachtstradition zu interessieren und damit auch für die Mitwirkung in örtlichen Vereinen und im Ehrenamt zu animieren. Im Rahmen einer kleinen Feier nahm der Vorsitzende des Fördervereins Slobodan Obradovic die Spende dankend entgegen und sicherte zu, diese sinnvoll für das Kinderhaus einzusetzen. jm