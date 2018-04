Gewagt und dabei hoch gewonnen

Anzeige

Kaum Literatur für die Besetzung

Auch die Musiker waren vom gemeinsamen Spiel infiziert und hätten gern weitere Stücke für Akkordeon und Blasorchester präsentiert. Allerdings gibt es kaum Notenliteratur für diese Besetzung. Beide Dirigenten konnten bisher nur dieses eine Stück von Jacob de Haan finden.

Doch auch getrennt, gemeinsam auf einer Bühne zu musizieren macht Spaß. Den Eindruck erweckten zumindest beide Ensembles im weiteren Verlauf der Matinee. Und weil Gerald Kaiser sie so humorvoll und mit Anekdoten angereichert moderierte, verging die Zeit wie im Flug. Zunächst waren die neun Akkordeonisten mit ihrem Dirigenten Norbert Trunk an der Reihe. Der flotte Harmonika-Marsch von Max Neumann forderte die Musiker unter anderem mit einem Taktwechsel.

Die „Israeli Suite“ des holländischen Komponisten Johann de With brachte fremdländische Klänge in den Joseph-Martin-Kraus-Saal. Tempi und Dynamik wechselten in den drei Sätzen. Der dritte Satz bot den Zuhörern ein rasantes, rassiges Finale.

Die zwölfköpfige „BCH Bloss Band“ (BBB) widmete sich unter der Leitung von Andreas Pflüger mit „Glory of Love“ von Johann de Meij dem intensiven Gefühl der Liebe. Dies drückte sie durch ihr leidenschaftliches und dynamisches Spiel gelungen aus. Es folgte der äußerst akkurat und schneidig gespielte Marsch „Army of the Nile“ des britischen Komponisten Kenneth J. Alford nach einer Interpretation des Buchener Zeitgenossen Andreas „Stenz“ Pflüger.

Beschwingte Stimmung im Saal

Ans andere Ende der Welt führte anschließend das Akkordeonorchester das Publikum mit „Brazilian Bay Dance“ von Sergé Latycher, bevor die musikalische Reise wieder zurück nach Europa ging und „Walzer Nr. 2“ von Dimitri Schostakowitsch erklang. Dann war wieder die BBB an der Reihe. Mit dem Potpourri „Überall blühen Rosen“ von Norbert Studnitzky, das bekannte Melodien von Edith Piaf und Gilbert Becaud verband, sorgte es für eine beschwingt-leichte Stimmung im Saal.

Der weltberühmte Traditionsmarsch des 1. Regiments der Tiroler Kaiserjäger mit dem offiziellen Titel „Mir sein die Kaiserjäger“, kurz „Kaiserjägermarsch“ genannt, animierte die Zuhörer zum Mitklatschen.

Die Musiker strahlten, die Zuschauer applaudierten begeistert, und alle bedauerten, dass die Matinee schon zu Ende war.

Als Zugabe spielten die beiden Ensembles das so selten zu hörende Stück „Concerto d’amore“ ein weiteres Mal und versprachen, möglichst bald wieder gemeinsam auftreten zu wollen.

Uta Berberich dankte am Ende allen Musikerinnen und Musikern, den Dirigenten Norbert Trunk und Andreas Pflüger, dem Schlagzeuger Florian Roos und Gerald Kaiser für seine humorvolle Moderation. mb

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018