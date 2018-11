Glaube als Konstante im Leben

Buchen.Ihren 90. Geburtstag feiert am heutigen Donnerstag Scholastika Baal, die seit 1989 in Buchen lebt.

Geboren wurde die Jubilarin am 8. November 1928 in Saratow an der Wolga als Tochter einer wolgadeutschen Familie. Bereits 1931 erfolgte die Ausweisung in die georgische Hauptstadt Tiflis, ehe die Familie 1937 nach Karaganda (Kasachstan) gelangte. Dort besuchte Baal ein Jahr lang die deutsche Schule und vier weitere Jahre die russische. 1941 wurde sie in die Stadt Zelinograd ausgesiedelt. Auf die Rückkehr nach Karaganda im Jahr 1946 folgte bereits im Februar 1947 die Hochzeit mit Georg Baal. In den Jahren danach folgten die Söhne Raimund und Johannes sowie Tochter Katharina. Der Ehemann starb 1979.

Von 1941 bis 1962 arbeitete sie in der Kolchose, bis 1966 schloss sich eine Beschäftigung in einer Näherei an. Bis zum Erreichen des Ruhestands im Jahr 1985 arbeitete Baal in der Küche eines Altersheims in Karaganda. Die Übersiedlung nach Deutschland und nach Buchen erfolgte im August 1989. Zunächst lebte die Jubilarin im damaligen Gasthaus „Röhrenbrunnen“, ehe 1989 die erste eigene Wohnung bezogen werden konnte. Seit 1999 lebt sie bei der Familie ihres Sohnes Johannes.

Eine Konstante im Leben der herzlichen und gastfreundlichen Jubilarin war und ist der christliche Glaube: Solange es ihr die Gesundheit gestattete, besuchte Baal zum täglichen Rosenkranzgebet die Stadtkirche St. Oswald. Zu ihren Lieblingsbeschäftigungen zählten zudem Kochen, Backen und Handarbeiten – gern auch für die ganze Familie, zu der auch sieben Enkel und fünf Urenkel gehören. Neben ihnen gratulieren ihr auch die Fränkischen Nachrichten mit besten Wünschen zum 90. Geburtstag. ad

