Hainstadt.Für die Grundschule Hainstadt gab es am Donnerstag gleich drei erfreuliche Anlässe: Das von Haus aus abwechslungsreiche und kurzweilige Programm des Schulfests gewann durch die Spendenübergabe der Theatergruppe „Reihe 14“ und die offizielle Einweihung der Sitzgruppe in der Aula zusätzlich an Format.

Nach den vergnüglichen, von der Schulfamilie und der Mundharmonika-AG präsentierten Singspielen „Küssen verboten“ und „Der Löwe schläft heut’ nacht“ begrüßte Schulleiterin Miriam Englert-Hanak die Schulfamilie und vergaß nicht die besten Wünsche für die Viertklässler, für die nach den Sommerferien mit dem Wechsel an andere Schulen ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Ihr Dank galt neben dem Lehrerkollegium auch den Eltern, dem Förderverein sowie Ortschaftsrat und Stadtverwaltung. Erfreut blickte sie auf einige in der jüngsten Vergangenheit durchgeführte Projekte zur wohnlicheren Gestaltung des Schulhauses zurück und erinnerte damit auch an die Sitzgarnitur im Wert von 2120 Euro, die der Förderverein gespendet hatte.

Sodann ließen sich Elke Gramlich und Michael Henk (Theatergruppe „Reihe 14“) nicht zweimal bitten: Auf herzliche Weise führten sie die Kinder bereits an den Reiz des Theaterspielens heran, indem sie die Spendenübergabe mit einem witzig-kernigen Dialog verbanden.