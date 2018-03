Glückwünsche zur Neueröffnung

Anzeige

Eberstadt.Der Eberstadter Ortschaftsrat hat sich am Eröffnungswochenende des Fachgeschäftes Herrenmoden Silberzahn vor Ort über die neue Einkaufsmöglichkeit in Eberstadt informiert. Mit einem kleinen Gastgeschenk gratulierte Ortsvorsteher Hofmann zur Eröffnung. Er betonte, dass sich die Bevölkerung und der Ortschaftsrat über die Neueröffnung in Eberstadt freue und bewunderte die stilvoll eingerichtete Ladenfläche sowie dass beeindruckende Sortiment.

Der Ortsvorsteher erinnerte, dass es gar nicht so lange her sei, dass es in Eberstadt neben mehreren Gasthäusern auch Fachgeschäfte für Lebensmittel, Haushaltswaren, Schuhe und Bekleidung gab. Leider seien diese im Laufe der Zeit verschwunden. Eine Neuansiedlung gestalte sich politisch immer schwieriger.

Hofmann dankte dem Möbelhaus Grammlich dafür, dass das Modegeschäft Silberzahn in deren Räumen ein neues Domizil gefunden habe. Der Ortschaftsvorsteher wünschte dem Inhaber Jochen Silberzahn viel Erfolg für die Zukunft.