Goldmünzen und Bargeld entwendet

Eberstadt.Die Polizei sucht nach bislang unbekannten Tätern, die am Montag im Laufe des Tages in das Schloss in der Dorfstraße in Eberstadt einbrachen. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Wohnung. Dort gelang es ihnen, einen Tresor zu öffnen. Nach den ersten Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld und Goldmünzen. Ob auch noch andere Dinge wegkamen, ist noch nicht klar. Hinweise auf die Täter hat die Polizei keine, weshalb sich Zeugen, die am Montag im Bereich der Dorfstraße verdächtige Personen beobachteten, unter Telefon 06281/9040 melden sollten.

