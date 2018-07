Golf-Fahrer gegen Kopf geschlagen

Anzeige

Buchen.Hinweise zu einem Vorfall im Straßenverkehr, der sich am Freitag zwischen 15.30 und 15.40 Uhr auf der B 27 im Bereich Buchen ereignete, erhofft sich das Polizeirevier Buchen. Der Fahrer eines blauen Opel Astra Kombi nötigte zunächst zwischen den Anschlussstellen Buchen-Mitte und Buchen-Süd den Fahrer eines schwarzen VW Golf. Der Fahrer des VW Golf verließ an der Abfahrt Buchen-Süd die B 27 und musste an der Einmündung in die Landesstraße anhalten. Der Fahrer des Opel Astra hielt rechts neben dem Golf an und stieg aus, rannte dem anfahrenden Golf hinterher und trat gegen das Heck des Fahrzeuges.

Als der Fahrer des Golf daraufhin anhielt und die Seitenscheibe herunterließ, erhielt er einen Schlag gegen den Kopf. Der Fahrer des Opel fuhr im Anschluss in Richtung Buchen davon. Zeugen des Vorfalls sollten sich unter Telefon 06268/9040 mit dem Polizeirevier Buchen in Verbindung setzen.