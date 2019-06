Gottesdienst zum Jubiläum

Bödigheim.Zehn Jahre ist es her, dass zwölf Architekturstudenten aus Chicago mit ihrem Professor Frank Flury das Projekt der Flurkapelle Bödigheim in Angriff nahmen und im Juli 2009 vollendeten. Seitdem wird jedes Jahr im Sommer ein Gottesdienst an der Flurkapelle gefeiert, der in diesem Jahr am 30. Juni um 10.30 Uhr natürlich einen besonderen Charakter bekommt. Nach dem Gottesdienst kann man sich bei einem kleinen Vesper begegnen und austauschen.

Drei Kirchtürme im Blick

Die Flurkapelle liegt auf einer Anhöhe südwestlich von Bödigheim. Von dort lassen sich die Kirchtürme der drei Ortschaften entdecken, die den Hügel umgeben: Bödigheim (Norden), Seckach (Süden) und Großeicholzheim (Südwesten). Sie ist von der Straße zwischen Bödigheim und Seckach auf der Höhe der Sägemühle erreichbar. Wer einen Fahr–dienst benötigt, kann sich im evangelischen Gemeindehaus zu den Sprechzeiten (Mittwoch 19 bis 19.30 Uhr und Freitag 9 bis 11 Uhr, Telefon 06292/9277187 und 0151/10437111) im Gemeindehaus Bödigheim an–melden. Für die Gemeindemitglieder von Großeicholzheim gibt es einen Fahrdienst ab dem Milchhäusle (10 Uhr). Damit man das Vesper genießen kann, ist ein Gedeck mitbringen.

