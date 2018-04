Gottesdienste am 29. April und 6. Mai

Anzeige

Buchen.In der evangelischen Christuskirche in Buchen findet am Sonntag, 22. April, um 10 Uhr das Konfirmandengespräch in Form eines Gottesdienstes, der von den Konfirmanden gestaltet wird, statt.

In den Konfirmationsgottesdiensten am Sonntag, 29. April , um 10 Uhr und am Sonntag, 6. Mai, um 10 Uhr werden in der evangelischen Christuskirchengemeinde Buchen folgende Konfirmanden eingesegnet: Am Sonntag, 29. April: Juliane Bechler, Tino Bodenschatz, Niclas Dietz, Maximilian Eichholz, Kai Elancev, Antonia Hall, Samuel Kalb, Sebastian Kern, Regina Kovalchuk, Justin Krehl, Arthur Kurjanowitsch, Nicole Lavrinenko, Veronika Lorenz, Mikel Neubert, Michelle Potemkin, Kristina Schröder, Leonardo Seitz, Lena Semler, Evelyn Stockmann, Chiara Taranto, Max Wisner, Rudolf Zurumbeier.

Am Sonntag, 6. Mai: Natalie Allin, Johannes Banschbach, Nele Banschbach, Noah Baumann, Lena Breitinger, Alexander Diener, Luisa Donner, Michelle Felgendreher, Michelle Gress, Paul Hemberger, Philipp Huynh, Darja Kinsfater, Arina Kiseleva, Jason Klein, Robin Kull, Kevin Kupsch, Maximilian Mirtschink, Andreas Quindt, Luca Scheffel, Tom Werner, Alina Winterholler.