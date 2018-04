Gottesdienste mit „Maranatha“

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Gottesdienste mit dem Chor „Maranatha“ finden am 22. April in Buchen und am letzten Wochenende im April, in Höpfingen und Aglasterhausen statt.

Am Sonntag, 22. April übernimmt der stimmgewaltige Chor mit eigener Band die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes in der Pfarrkirche St. Oswald in Buchen. Gottesdienstbeginn ist um 19 Uhr. Eine Woche später, am Samstag, 28. April, wird der Chor um 18.30 Uhr in Höpfingen den Jubiläumsgottesdienst anlässlich dem 40-jährigen Bestehen der Sozialstation Hardheim-Höpfingen-Walldürn in der Pfarrkirche St. Ägidius musikalisch gestalten. In seinem musikalischen Gepäck wieder neue Stücke aus dem Bereich NGL, Gospel und Sacropop. Das Spektrum reicht von Rock bis Ballade, von fetzig bis sanft, von kräftig jubelnd bis ruhig zum Nachdenken anregend und so werden die Gottesdienste sicherlich zu einem besonderen Ereignis. Zum Abschluss seiner Frühjahrsprobephase wird Maranatha am Sonntag, 29. April, beim Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Matthäus in Aglasterhausen zu hören sein. Gottesdienstbeginn ist um 10.30 Uhr. we