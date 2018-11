Gremium unterstützt die Bewerbung

Buchen.Die Bewerbung des Burghardt-Gymnasiums Buchen als Modellschule für den Schulversuch „NwT als Leistungsfach in der Kursstufe“ ab dem Schuljahr 2020/21und die Montage und Lieferung einer begehbaren Trafostation beschäftigten am Dienstagabend das Gremium. Beides wurde einstimmig auf den Weg gebracht.

Seit dem Schuljahr 2012/13 werden NwT-Kurse (Naturwissenschaft und Technik) als zweistündige Wahlpflichtfächer in der Kursstufe am Burghardt-Gymnasium Bu-chen unterrichtet. Die Schule ist eines von insgesamt 54 Gymnasien in Baden-Württemberg, in denen NwT neben der Mittelstufe auch in der Kursstufe (Jahrgangsstufen I und II) unterrichtet wird.

Laut einer Ausschreibung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport haben nun die Gymnasien, die NwT bereits in der Jahrgangsstufe unterrichten, die Möglichkeit, sich als Modellschulen für den Schulversuch „NwT als Leistungsfach in der Kursstufe“ ab dem Schuljahr 2020/2021 zu bewerben. In diesem Schulversuch wird NwT als fünfstündiges Leistungsfach an 14 Modellschulen in der Kursstufe ab dem Schuljahr 2020/21 angeboten; sechs Pilotschulen erproben den Schulversuch bereits seit dem Schuljahr 2018/19. Der Versuch hat eine Laufzeit von fünf Jahren, also bis 2024/25 mit Abiturprüfungen. Der Schulversuch wird von der Universität Stuttgart wissenschaftlich begleitet.

„Da möchten wir gern dabei sein“, unterstrich Schulleiter Jochen Schwab vor dem Gemeinderat und verwies darauf, dass der Bedarf an technisch interessierten Jugendlichen durchaus vorhanden sei. Auch die räumlichen und sächlichen Voraussetzungen seien vorhanden.

Der Gemeinderat stimmte der Bewerbung des BGB für den Schulversuch zu. Die erforderliche Zustimmung der schulischen Gremien wird durch die Schule eingeholt.

Auch die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen im Bereich des Burghardt-Gymnasiums Buchen beschäftigten das Gremium. Die Elektroarbeiten Starkstrom – Montage und Lieferung einer begehbaren Trafostation – gehen zum Angebotspreis von 154 680 Euro an die Firma Prinzing Elektrotechnik GmbH aus Aalen.

Die Trafostation wird benötigt, weil der vorhandene Hausanschluss nicht ausreichend groß dimensioniert ist. Der Anschluss ist teilweise auch im Regelschulbetrieb überlastet, so dass es in der Vergangenheit schon vereinzelt zu Stromausfällen gekommen ist.

Im Zusammenhang mit den Planungen für die Neu- und Umbaumaßnahmen am BGB wurde eine Energie-Studie mit Erfassung des Ist-Verbrauches und des zu erwartenden Verbrauchs erstellt. Entsprechend den Ergebnissen wurden der Elektroanschluss und der Trafo ausgelegt. borg

