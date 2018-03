Grippefälle haben sich verdreifacht

Anzeige

Neckar-Odenwald-Kreis.Die Zahl der Grippefälle hat sich im Neckar-Odenwald-Kreis im Vergleich zum letzten Jahr verdreifacht. Das Gesundheitsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat im Zeitraum von November bis Februar 230 Fälle registriert, im Vergleichszeitraum 2016/17 waren es 70.

Generell müsse von einer hohen Dunkelziffer ausgegangen werden, da nur wenige Patienten auf Grippe getestet werden, erklärte gestern Jan Egenberger, Pressesprecher des Landratsamtes. „Patienten mit schwerem Krankheitsverlauf oder Risikogruppen wie chronisch Kranke, Schwangere, Kinder unter zwei Jahren und Menschen über 60 Jahre mit deutlichen Symptomen sollten einen Arzt aufsuchen“, rät Dr. Martina Teinert, Leiterin des Gesundheitsamtes. Ein wichtiger Schutz sei Abstandhalten zu Patienten mit Atemwegssymptomen und eine gute Händehygiene.

Der Ärztliche Direktor der Neckar-Odenwald-Kliniken, Privat-Dozent Dr. Harald Genzwürker, hält auch zum jetzigen Zeitpunkt eine Impfung für sinnvoll. Er teilt damit die Meinung von EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis, da man damit nicht nur sich, sondern auch die Mitbürger schütze. Mit einem Ende der Grippewelle – der Norden Baden-Württembergs sei dieses Jahr stark betroffen – rechnet Genzwürker erst in vier bis sechs Wochen. Ob der Höhepunkt schon überschritten ist, lasse sich derzeit noch nicht sagen. Gestern Vormittag waren es am Standort Buchen der Kliniken 21 Patienten mit Influenza-Nachweis, in Mosbach fünf.