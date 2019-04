Größere Resonanz für die Aufführungen des Kinomobils erwünscht

Buchen.Vorsitzender Joachim Falz begrüßte zur Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung. In dankbarer Erinnerung an die vielfältigen Verdienste für den Verein, die der stellvertretende Vorsitzende Josef Martin hervorhob, gedachten die Mitglieder mit einer Schweigeminute ihres verstorbenen stellvertretenden Vorsitzenden Karl-Heinz Blum. Als Nachfolger für die vakante Stelle wurde Heinrich Wölfelschneider gewählt.

In seinem Rechenschaftsbericht hob Falz die erfolgreichen Aktionen und Projekte des Vereins hervor. Der Tanztee-Nachmittag für ältere Mitbürger erfreut sich immer größerer Beliebtheit und zieht auch Tanzfreudige aus den umliegenden Gemeinden an, was nicht zuletzt dem engagierten Ehepaar Lena und Kurt Gremminger und ihren Helfern zu verdanken ist. Auch die zweite Veranstaltung zum Pflegegesetz, die von einer Mitarbeiterin der AOK durchgeführt wurde, erfreute sich dank der kompetenten und anschaulichen Ausführungen der Referentin großem Zuspruch.

Computerkurse angeboten

Nach dem Tod von H. Blum führt H. Martin die „Rat-und Tat-Sprechstunde“ vorerst alleine durch. Zufrieden äußerten sich auch die Teilnehmer des von Joachim Falz für Senioren angebotenen PC-Kurses. Ein weiterer Kurs soll in Kürze stattfinden. In diesem Zusammenhang dankte der Vorsitzende der Schulleitung der Abt-Bessel-Realschule, die einen PC-Raum zur Verfügung stellt. Gut angenommen wird auch der im Mehrgenerationentreff angebotene Spiel- und Konversationsabend „We are talking English“, an dem die Gelegenheit besteht, Englischkenntnisse wieder einzuüben oder zu erweitern. Kritisch setzte sich die Versammlung mit den Vorführungen des Kinomobils auseinander. Hier wünschten sich alle Mitglieder höhere Zuschauerzahlen, auch wenn die schlechte Akustik möglicherweise einige Filmfreunde abschrecke. Vorsitzender Falz bedauerte, dass auch der zweite Versuch, einen Selbstverteidigungskurs für Senioren anzubieten, an mangelndem Interesse scheiterte, ebenso wie das Angebot zur Durchführung eines E-Bike-Kurses. Nachdem in den Medien viel über Pedelec-Unfälle von vor allem älteren Menschen berichtet wird, wird dieser Kurs in diesem Jahr nochmals angeboten.

Zweiter Versuch

Der Vorschlag des Bürgernetzwerks, einen ehrenamtlichen Bürgerfahrdienst in Buchen und den Ortsteilen einzurichten, wurde von den Ortschaftsräten nicht angenommen. Es soll ein neuer Versuch nur für Buchen ohne Ortsteile unternommen werden. Erfreut nahmen die Mitglieder zur Kenntnis, dass, wie in den vergangenen Jahren auch, bei der diesjährigen Weihnachtsaktion der Verein wieder mehrere bedürftige Familien und Einzelpersonen mit rund 1000 Euro unterstützen konnte. Hinweise auf Bedürftigkeit nimmt das Bürgernetzwerk gerne entgegen und freut sich, helfen zu können. Personen, die an einem sozialen Engagement Interesse haben, sind im Bürgernetzwerk zur Mitarbeit willkommen. In diesem Jahr werden folgende Veranstaltungen fortgeführt oder neu angeboten: Rat-und Tat-Sprechstunde, Tanztee-Nachmittag, Kinomobil, „We are talking English“, PC-Kurs für Senioren, E-Bike-Kurs in Kooperation mit dem Therapiezentrum Buchen (Termin: 15. Juni), Fahrt zur Bundesgartenschau Heilbronn, Vortrag „Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“ in Kooperation mit dem Mehrgenerationenhaus am 8. Juli, Veranstaltungen zum Thema Nachhaltigkeit, Mitarbeit im Mehrgenenrationentreff.

