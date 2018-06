Größter Zweigverein in der Erzdiözese Freiburg

Anzeige

Kontinuierlich gewachsen

In Buchen wuchs der Frauenbund seit seiner Gründung kontinuierlich an. Von Anfang an kamen die Mitglieder aus allen Bevölkerungsschichten. Frauenbildung war stets das große Anliegen des Zweigvereins – in diesen Anfangsjahren waren das zum Beispiel Kurse in Kranken- und Säuglingspflege sowie Erziehung.

Anfangs fanden die Monatstreffen in den Wohnungen der einzelnen Mitglieder statt. Als die Zahl der Mitglieder immer weiter anwuchs, wechselte man ins „Ross“, oder den „Vatikan“, wie man die Gaststätte damals scherzhaft nannte. Der Monatsbeitrag betrug in den Anfangsjahren 15 Reichspfennig.

Vielfalt an Fortbildungsthemen

Nach den schweren Jahren der Nazizeit, mit Beschränkungen und Verboten, nahm das Vereinsleben in den 50er Jahren wieder Fahrt auf. In diese Zeit fallen die ersten Fastnachtsveranstaltungen. Neben religiösen Themen wurde eine große Vielfalt von Fortbildungsthemen angeboten und pädagogische, psychologische, medizinische und politsiche Fragen behandelt. In den 60-er Jahren bildete sich überdies eine informelle Gruppe junger Frauen, deren Mitglieder später Verantwortzung übernahmen und heute noch zu den Aktivposten des Frauenbundes gehören. In der Ära der Vorsitzenden Maria Hunzelmannm (1961 bis 1976) wuchs der Frauenbund auf 250 Mitglieder an und wurde zum größten kirchlichen Verein in Buchen.

War beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen im Jahr 1978 noch die „Rolle der Frau in der christlichen Familie“ hervorgehoben und der Frauenbund (auch) als Gebetsgemeinschaft gewürdigt worden, so hat sich seither – auch mit dem Rückenwind des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962) – das Profil des Zweigvereins in Buchen geändert.

Geblieben sind die religiösen Akzente zum Beispiel bei der Gestaltung und Mitgestaltung von Andachten und Gottesdiensten, oder die Teilnahme am Weltgebetstag. Dabei orientieren sich die Buchener Frauen ökumenisch: Bei vielen dieser Aktivitäten wird die Zusammenarbeit mit den evangelischen Frauen gesucht.

Hinzugekommen sind in den vergangenen Jahren Angebote im kulturellen oder spirituellen Bereich, die sich zunehmender Beliebtheit über die Grenzen des Vereins hinaus erfreuen. In erster Linie sind hier die beiden Faschenachtsabende im Wimpinasaal zu nennen, mit denen die Frauen den Reigen der großen Saalfaschenachten eröffnen. Weniger der finanzielle Gewinn – der ohnehin für soziale und kirchliche Zwecke gespendet wird – ist das Wichtige an der Frauenbundfaschenacht, sondern das Erleben der Gemeinschaft. Viele Mitspielerinnen haben durch die Faschanchtsabende den Weg in den Frauenbund gefunden.

Fixpunkt im Jahresprogramm

Ein weiterer Fixpunkt im Jahresprogramm ist seit über einem Jahrzehnt der „Literarische Damentee“. Meist im November gibt es dabeim im proppenvollen Wimpinasaal literarische Herbstbetrachtungen von Stefan Müller-Ruppert und Tee und Gebäck von den freiwilligen Helferinnen.

Ebenfalls etabliert haben sich die Frühstückswanderungen, bei denen – meist im August – im Morgengrauen in einen der Stadtteile gewandert wird, wo die Teilnehmerinnen von eigenen Mitgliedern oder Mitgliedern der Katholischen Frauengemeinschaften bewirtet werden. Dazu kommen seit zwei Jahren die „Wanderungen der Stille“ zu besonderen Orten und mit meditativen Texten.

Lägst haben sich die Veranstaltungen – wie die angebotene Reihe „Ich geh hin, wer fährt mit“ oder der jährliche Besuch einer Generalprobe der Zwingenberger Schlossfestspiele – für Nichtmitglieder, Frauen der anderen Konfession und Männer geöffnet. Diese Offenheit bei gleichzeitigem Beharren auf dem „Kern“, der gleichberechtigten Stellung der Frau in der Kirche, hat offenbar dazu beigetragen, dass der Buchener Zweigverein eine lebendige und sich auch immer wieder verjüngende Gemeinschaft geblieben ist.

