Große Freude bei Hainstadter Grundschülern

Anzeige

Hainstadt.Die Grundschüler der Grundschule Hainstadt dürfen sich zu Ostern über eine großzügige Spende des Fördervereins (Freundeskreis der GS Hainstadt) freuen. Die Vorsitzende Tanja Heilig überbrachte den Kindern Geschenke im Wert von über 700 Euro. Darunter befinden sich hochwertige Spielgeräte für den Außenbereich, sowie vielfältige Tisch- und Geschicklichkeitsspiele, darunter auch ein Tischkicker, für die Regenpausen. Die Schule bietet im Rahmen eines umfangreichen Schulsportprogramms vielfältige Bewegungsangebote, legt aber auch großen Wert darauf, Bewegung in den Alltag von Grundschülern zu bringen und gleichzeitig den Spaß an körperlicher Aktivität zu fördern. Rektorin Miriam Englert-Hanak bedankte sich im Namen der Schüler- und Lehrerschaft und freute sich mit den Kindern über das große Ostergeschenk. Nun kann der hauseigene Spieleschrank, dessen Ausleihe die Kinder der Klasse 4 in Eigenregie verwalten, um weitere tolle Pausenhofspiele erweitert werden. Bild: Grundschule