Große Freude über das neue Feuerwehrfahrzeug

Hettigenbeuern.Die Jahreshauptversammlung der Abteilungswehr Hettigenbeuern war geprägt von der Freude und Begeisterung über das neue Feuerwehrfahrzeug, welches im Herbst letzten Jahres feierlich an die Wehr übergeben wurde. Für Freude sorgte ebenso der Mitgliederzugang, es gibt nämlich zwei neue Feuerwehrmänner im Morretal. Zufrieden hielt Abteilungskommandant Norbert Meixner somit bei der Versammlung im Gasthaus „Engel“ Rückblick auf das ereignisreiche Berichtsjahr 2018.

Abteilungskommandant Norbert Meixner ging in seinem Bericht zunächst auf die Statistik ein, und teilte erfreut mit, dass die Stärke der Aktiven Wehr zum 31. Dezember 21 Feuerwehrmänner betrug.

Zum Vorjahr bedeute dies ein Plus von zwei neuen Feuerwehrmännern. Norbert Meixner begrüßte an dieser Stelle Denis Mai und Alexander von Wedel als Verstärkung für die Abteilungswehr. Die Wehrstärke setzte sich aus 17 Pendlern und vier Mann Tagesstärke zusammen.

14 Einsätze

Die Wehr hatte im vergangenen Jahr 14 Einsätze. Neben den jährlich wiederkehrenden Einsätzen wie beispielsweise Stellen und Fällen des Maibaums sowie Verkehrssicherungen gab es auch Ernstfälle wie einen umgestürzten Baum, die Straßenüberflutung in der Morretalstraße und einen Keller, der unter Wasser stand sowie einen Waldbrand in Hettigenbeuern. Aus bisher ungeklärter Ursache geriet im Oktober eine Fläche von 250 Qudratmetern Wald am Sendeturm in Brand. Die Einsatzkräfte brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Dank von Abteilungskommandant Norbert Meixner galt allen Feuerwehrkameraden für die Einsatzbereitschaft im gesamten Berichtsjahr. Es fanden sieben Übungen statt, die im Durchschnitt von elf Mitgliedern besucht wurden. Für häufigen Übungsbesuch dankte er Karlheinz Pföhler, Ralf Meixner, Patrick Schwing und Marius Pföhler, die immer da waren sowie Tobias Goldschmitt, der einmal fehlte. Er dankte auch den Feuerwehren Stürzenhardt und Steinbach für die gemeinsamen Übungen und Einsätze und das gute Miteinander.

„Wir haben ein tolles Feuerwehrfahrzeug mit umfangreicher Ausstattung“, geriet Kommandant Norbert Meixner dann ins Schwärmen als er die Fahrzeugdetails vorstellte. Er dankte der Stadt Buchen und insbesondere Stadtkommandant und Feuerwehrsachbearbeiter Andreas Hollerbach sowie Gerätewart Arno Noe für die Unterstützung und Leitung der ersten Übung.

Von der Jugendgruppe der Abteilungswehr berichtete dann Jugendgruppenleiter Eric Schilling, dieser gehören aktuell zehn Jugendliche an. Erik Schilling berichtete von viel Begeisterung in der Truppe und informierte über die Aktivitäten wie die Christbaumsammelaktion. Über die Aktivitäten der Alterswehrmitglieder informierte Alterswehrvertreter Karl Lenz. Schriftführer Markus Edelmann ließ die zahlreichen Aktivitäten des ereignisreichen Feuerwehrjahres 2018 in chronologischer Reihenfolge Revue passieren. Kassier Karlheinz Pföhler informierte über die Einnahmen und Ausgaben im Jahr 2018 und den Wirtschaftsplan für 2019. Die Kassenprüfer Peter Kratky und Ralf Meixner bestätigten eine übersichtliche und vorbildliche Kassenführung.

Engagement gewürdigt

„Ich danke allen Feuerwehrangehörigen für die geleistete Arbeit und die Bereitschaft, sich für den Schutz der Bevölkerung einzusetzen“, stellte Ortsvorsteher Günther Müller in seinem Grußwort heraus. Stellvertretender Stadtkommandant Friedbert Rösch übermittelte die Grüße der Feuerwehrführung. Er ging auf Termine ein und dankte allen Feuerwehrmitgliedern für ihren Einsatz und insbesondere der Führungsmannschaft rund um Abteilungskommandant Norbert Meixner für ihr Engagement.

Mit dem Hinweis auf die nächsten Feuerwehrtermine endete die Versammlung. Am Samstag, 27. April, ist das Stellen des Maibaums geplant, der Kameradschaftsabend am Samstag, 16. November, und die nächste Jahreshauptversammlung am Samstag, 21. März. Die Freude über das neue Fahrzeug soll am Wochenende, 1./2. Juni, mit den Einwohnern geteilt werden – mit einem Feuerwehrfest am Feuerwehrgerätehaus soll das neue TSF-W vorgestellt und gebührend gefeiert werden. hes

