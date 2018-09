Große Gala in der Stadthalle

Buchen.Die Stadthalle in Buchen ist am 17. November zum zweiten Mal Schauplatz einer attraktiven Galaveranstaltung in den Bereichen Turnen, Gymnastik, Akrobatik, Tanz, Show, Breiten- und Spitzensport. Die Vorbereitungen für dieses große Turn- und Sportevent laufen in allen Bereichen schon seit längerer Zeit. Der TSV Buchen und der FC Hettingen in Kooperation mit dem Main-Neckar-Turngau werden dabei in diesem Jahr zum zweiten Mal Gastgeber einer einzigartige Sportveranstaltung, sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.09.2018