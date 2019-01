Große Stütze für die Gemeinschaft

Auf ein erfolgreich verlaufenes Jahr blickte die Frauengemeinschaft Hainstadt in ihrer Mitgliederversammlung im Gasthaus „Schwanen“ zurück.

Hainstadt. Der Mitgliederversammlung der Frauengemeinschaft Hainstadt ging ein von den Frauen mitgestalteter Gottesdienst voraus, der von Dekan Johannes Balbach zelebriert wurde. „Vertraut den neuen Wegen“ war das Thema des Gottesdienstes, indem auch den fünf Frauen die im vergangenen Jahr gestoben sind, gedacht wurde.

Teamsprecherin Brigitte Döllinger begrüßte die zahlreichen Mitglieder und vor allem die vielen Jubilare. Auf der Tagesordnung standen die üblichen Regularien sowie vier Ehrungen für 25 und 28 Ehrungen für 40 Jahre Mitgliedschaft und Aufnahme eines neuen Mitglieds.

Das Spektrum der angebotenen Aktivitäten und Exkursionen zeigte Schriftführerin Brigitte Döllinger auf, die das Jahr nochmals im Detail Revue passieren ließ. Kassenführerin Peggy Noack erläuterte die finanziellen Bewegungen im Verein, die von den Kassenprüferinnen Irene Lamprecht und Annerose Rathmann als einwandfrei bestätigt wurden. Die Entlastung des Vorstands wurde einstimmig erteilt.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends waren die zahlreichen Ehrungen. „Last uns miteinander gehen Frauen auf dem Wege.…“, so lautete die Urkunde für die vielen Jubilare, die vor 25 beziehungsweise 40 Jahren ihre Mitgliedschaft bekundeten. Im Frühjahr 1978 wurde der „Kreis Junger Frauen“ als Untergruppe der Frauengemeinschaft ins Leben gerufen. Diese Gruppe bestand zehn Jahre und wurde danach ganz in die Frauengemeinschaft. Integriert. Die jungen Frauen haben einiges auf caritativem Sektor, Kirche und Gesellschaft bewegt und sind noch heute eine große Stütze in der Frauengemeinschaft.

Nach seinen Gruß - und Dankesworten nahm Dekan Balbach die Ehrungen vor mit dem Wunsch auch in Zukunft die Gemeinschaft lebendig zutragen. Ehrungen: für 25 Jahre (Eintritt 1993): Rita Balles, Rita Schüle, Anni Pföhler, Michaela Schüßler-Nesnidal. Ehrungen für 40 Jahre (Eintritt 1978, fast alle aus „Kreis junger Frauen“): Elfriede Assimus, Irene Balles, Anna Balles, Maria Balles, Gabriele Bechtold, Elisabeth Bethäuser, Angela Bethäuser, Hedwig Bücher, Brigitte Döllinger, Martha Dosch, Monika Flödl, Gisela Henk, Elisabeth Mayer, Roswitha Müller, Hiltrud Münch, Annerose Rathmann, Liesel Scheuermann, Walburga Scheuermann .Elisabeth Schüßler, Marianne Schwarz , Ursula Seitz, Mechtild Seitz, Rosi Stang, Hiltrud Steinbach, Herta Stich, Margret Thoma, Anita Seifert, und Ursula Vaassen (Bundesverband). Balbach dankte auch dem Vorstandsteam, das nun zwei Jahre im Amt ist für die großartige Gemeinschaftsleistung mit einem kleinen Präsent und motivierte die Frauen, diesen Weg auch in Zukunft weiterzugehen.

Ortsvorsteher Bernd Rathmann lobte die Frauenarbeit als wichtigen Bestandteil im gesellschaftlichen und kulturellen Leben, denn ohne Frauen laufe einiges nicht mehr rund.

Die Vorschau auf Termine und Veranstaltungen im laufenden Jahr rundeten die Mitgliederversammlung ab.

