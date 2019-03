Großes Angebot für „Häuslebauer“

Buchen.An „Häuslebauer“ und solche, die es werden wollen, richtete sich am Samstag der gut besuchte „Modernisierer- und Bauherrentag“ im Union-Bauzentrum Hornbach. Auf dem Areal in der Vorderen Wanne wurde den Besuchern die ganze Palette an Baumöglichkeiten demonstriert – passend zum Frühling, der auch die Handwerker aus ihren Garagen und Werkstätten nach draußen lockt.

Wie Niederlassungsleiter Michael Ruppert erklärte, wolle man die Interessenten speziell dann umfassend informieren, „wenn sie bis zur schönen Jahreszeit noch etwas Luft haben, sich mit den einzelnen Angeboten und Werkstoffen sowie zeitgemäßen und machbaren Optionen auseinanderzusetzen“. So konnte man sich an den Ständen der Industriepartner über alle denkbaren Optionen zum Bau, Umbau, Renovieren oder Sanieren von Heim und Garten beraten lassen. Vertreten waren auf einer Fläche von rund 10 000 Quadratmetern Fachleute zu Bauelementen, Fußböden, Heiztechnik, Abdichtungs- und Klebetechnik, Decken und Steinen.

Das Publikum honorierte die Vielfalt der Angebote mit regem Zuspruch. „Wir sind sehr zufrieden. Der Tag wurde hervorragend angenommen“, resümierte Ruppert. An die Besucher richtete er auch die Empfehlung, niemals um Rückfragen verlegen zu sein. Lieber solle man eine Frage mehr stellen, als gar nicht oder nur schlecht aufgeklärt zur Tat zu schreiten sich am Ende über unbefriedigende Lösungen zu ärgern. ad

