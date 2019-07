Großes Angebot in den Ferien

Buchen.Das Mehrgenerationenhaus in der Hollergasse 14 bietet viele Aktivitäten: Kaffeetreff gibt es am Mittwoch, 31. Juli, von 15 bis 17 Uhr und anschließend ist ab 17 Uhr der Treffpunkt Bewegung. Am Mittwoch um 19 Uhr trifft sich die Selbsthilfegruppe Adipositas in den Räumlichkeiten des Treffs. Am Donnerstag, 1. August, ist um 14 Uhr Spielenachmittag und um 18 Uhr der Englischstammtisch. Die Spielgruppe für Kinder von null bis sechs Jahren findet am Freitag, 2. August, um 9 Uhr statt. Beim Basteltreff für Jung und Alt werden am Freitag, 2. August, ab 15 Uhr Gläser und Flaschen dekoriert. Anmeldungen bei Sieglinde Anton, Telefon 0151/50183211. „Der Ruhestand! Wie gestalte ich mein Leben neu?“ ist Thema in gemütlicher Runde am Montag, 5. August, ab 19 Uhr. An den Dienstagen, 6. 13., 20. und 27. August, um 19.30 Uhr ist Line Dance. An den Mittwochen, 7., 14., 21. und 28. August, ist jeweils um 15 Uhr Kaffeetreff und ab 17 Uhr Treffpunkt Bewegung. Der Mensch und die Farben ist ein Gesprächskreis, welcher am Mittwoch, 7. August, um 19 Uhr stattfindet. An den Donnerstagen, 8., 15., 22. und 29. August, ist um 14 Uhr Spielenachmittag und am Donnerstag, 22. August ab 18 Uhr Offenes Singen. Eine Sprechstunde des Tageselternvereins Neckar-Odenwald-Kreis findet am Montag, 12. August, ab 9 Uhr in den Räumen des Mehrgenerationenhauses statt. Eine Feuerstelle im Garten des neuen Mehrgenerationenhauses wird am Dienstag, 20. August, ab 14 Uhr gebaut und anschließend wird zusammen Stockbrot und Würstchen an dieser gegrillt. Am Donnerstag, 22. August, ist ab 9.30 Uhr Frauen-Kinder-Frühstück. In der letzten Augustwoche am Montag, 26. August, ist ab 15 Uhr das Cafè Strickliesl und ab 18 Uhr Reparaturcafé.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 31.07.2019