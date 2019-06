Großes Gerangel um die erste Spritze

Ihr „80-Jähriges“ feierte die Götzinger Feuerwehr in diesem Jahr. Ein Großbrand mit neun Scheunen war 1939 die Initialzündung zur Gründung der Wehr. Ein Blick in die Historie.

Götzingen. Der Großbrand am 11. April 1939 in der damaligen Linsengasse, dem heutigen Hünenweg, fielen neun Scheunen und ein Wohnhaus zum Opfer: die Initialzündung zur Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Götzingen im Juni 1939. Das Gründungsprotokoll führt 29 Männer auf, die sich freiwillig für diesen Dienst zum Nutzen der Mitbürger bereiterklärten. Bereits am 16. Juli stand die erste gemeinsame Übung an. Die Götzinger Wehr hält sich somit also seit acht Jahrzehnten getreu dem Spruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr! - Den Menschen zum Schutz, dem Feuer zum Trutz“ zum Einsatz für die Dorfgemeinschaft bereit.

Natürlich hatten sich auch schon davor die Bürger über viele Generationen auf den Kampf gegen den sogenannten „roten Hahn“ eingestellt. Doch bisher war der Einsatz eben nicht straff organisiert, sondern es wurde im akuten Brandfall spontan agiert. Wie mühsam die Brandbekämpfung für unsere Ahnen war, ist heute kaum vorstellbar – ohne Wasserleitungen, ohne Motor-Spritzen. Ernüchternd und hoffnungslos war es wohl, mit Ästen und Patschen den Flammen zu Leibe rücken zu müssen und Wasser nur in Haushaltsgefäßen transportieren zu können? Eine erste spürbare Verbesserung beim Wassertransport wurde durch den Einsatz von Feuereimern erreicht – anfangs aus Hanf und Stroh oder Leder, mit Pech „ausgebichtet“ – die in „Eimer-Ketten von Hand zu Hand“ vom Bach oder Brunnen zum Brandort durchgereicht wurden. In einer zweiten Kette wurden die leeren Eimer zur Schöpfstelle zurück „gehandelt“.

Feilschen und Streitereien

Einen enormen Fortschritt brachte die Handdruckspritze, zu der das Wasser allerdings immer noch „von Hand zu Hand in Eimern“ gebracht werden musste. Auf Erlass des Kreisdirektoriums Wertheim wurde 1825 die Beschaffung einer Handdruckspritze in Angriff genommen. Aus wirtschaftlichen Überlegungen wurde letztlich durch die damaligen Gemeinden Götzingen, Rinschheim und Altheim gemeinsam eine Spritze angeschafft. Nach den vorliegenden Akten allerdings ein äußerst schwierig zu realisierendes Projekt mit „endlosem“ Feilschen um Standort, Kostenanteile und Regularien, mit Eingaben, Anordnungen und Verfügungen der Verwaltung.

Nach der Einigung wurde die Spritze am 25. November 1827 bei Universitäts-Mechanikus Link in Freiburg bestellt für 1300 fl. Die Einheit fl war damals die Abkürzung für Gulden, also Goldmünzen. Kreuzer wurden xr bezeichnet. Ein fl bedeutetet 60 xr. Außerdem entsprach ein fl etwa 1,80 Mark und ein xr drei Pfennig. Die 1300 Gulden für diese erste Handdruckspritze, eine effektive Verbesserung bei der Brandbekämpfung, wurden anteilig umgelegt auf die Gemeinden Götzingen mit 518 fl 30 xr, Rinschheim mit 128 fl 40 xr und Altheim mit 652 fl 50 xr. Rinschheim wurde vom Bezirksamt zum Standort bestimmt. Doch naturgemäß konnte dieses Projekt auf Dauer nicht gut gehen: Zwangsläufig gab es Auseinandersetzungen und Kompetenzgerangel um den Transport der Spritze zum Brandort sowie den damit verbundenen Personal- und Pferdeeinsatz. Auch ein zwangsweise gegründeter „Löschverband“ führte nicht zur Problemlösung. Doch alles Bemühen war vergeblich, so dass das Großherzogliche Bezirksamt Buchen im Dezember 1828 eine Brandlöschordnung verfügte. Und selbst das half auf Dauer nicht, so dass Altheim aus dem Verband austrat und die Spritze allein übernahm.

Für 1000 Gulden bestellten nun Götzingen und Rinschheim im Dezember 1856 bei Mechanikus Metz in Heidelberg gemeinsam eine neue Spritze, die in Götzingen stationiert wurde. Diese Spritze übernahm Götzingen im Jahre 1863 und zahlte als Abfindung 344 fl 44 xr an Rinschheim. Götzingen war nun Alleineigentümer der Metz-Landspritze Nr. 219, die bis 1944 nahezu ein Jahrhundert im Einsatz war und erfreulicherweise auch heute noch vorhanden und funktionsfähig ist. Eine Plakette mit der Aufschrift „Götzingen – Rinschheim“ an der Spritze zeugt noch von dem beschriebenen Werdegang.

Schweißtreibende Arbeit

Über Generationen waren die Handdruckspritzen der wichtigste Helfer beim Kampf gegen den ‚Roten Hahn’. Allerdings musste der für den Wasserstrahl erforderliche Druck per Muskelkraft durch vier oder sechs sich gegenüberstehende Männer im schweißtreibenden „Hau-Ruck-Verfahren“ erzeugt werden. Im Einsatzfalle mussten sich dafür 18 bis 20 Männer bereithalten. Bedingt durch die erhöhten Gefahren aufgrund des Krieges bekam die Götzinger Wehr im Jahre 1944 ihre erste Motorspritze, eine „TS8“ mit 800 Liter Pumpleistung pro Minute. Damit entfielen auch die Eimer-Ketten. 1947 erhielt die Wehr mit der sogenannten „Ami-Spritze“ ein leistungsfähigeres Aggregat, das bis 1961 im Einsatz war. Danach folgte eine moderne Tragkraftspritze, die „TSA8“. Im Jahre 1979 beim 40-jährigen Bestehen stellte die Freiwillige Feuerwehr Götzingen schließlich eine „TSF8“ in Dienst, die Einsatzbereitschaft und Schlagkraft gewaltig erhöhte.

Die 1939 gegründet Wehr organisierte sich unter Wehrführer Karl Volk in drei Einsatzgruppen, geführt von Leopold Frauenschuh, Alfred Schwarz und Kornel Link. Das Gründungsprotokoll verzeichnet folgende 29 Wehr-Mitglieder: Alfons Bauer, Ludwig Biemer, Leo Egenberger, Emil Eitelwein, Alfons Emmert, Karl Fischer, Eugen Frauenschuh, Leopold Frauenschuh, Eduard Heilig, Wilhelm Herold, Anton Hess, Otto Hilpert, Florian Anton Holderbach, Gerhard Holderbach, Karl Josef Holderbach, Karl Wendelin Holderbach, Albert Leist, Hermann Leist, Kornel Link, Hugo Matt, Alfred Schifferdecker, Albert Schmitt, Hermann Schmitt, Alfed Schwarz, Paul Schwarz, Paul Strebel, Josef Volk, Karl Volk und Julius Wittmann. Wegen des Personalmangels aufgrund der Einberufungen zum Wehrdienst wurde 1942 gar eine neunköpfige „HJ-Feuerwehrschar“ in die Wehr integriert, ihr gehörten an: Gruppenführer Willibald Fischer, Maschinist Ludwig Künkel, Melder Gerhard Holderbach, Angriffstrupp Ludwig Link und Leo Fischer, Wassertrupp Wilhelm Leist und Robert Holderbach, Schlauchtrupp Franz Lauer und Willi Leist (alle Jahrgang 1925). In den Kriegsjahren waren auch Frauen integriert. Durch die Kriegsfolgen war die Mannschaftsstärke 1945 auf 19 Wehrmitglieder gesunken, 1949 lag sie wieder bei 45.

Verantwortung für die Götzinger Feuerwehr trugen bisher sieben Kommandanten. Als Gründungskommandant war Karl Volk von 1939 bis zu seiner Einberufung zum Militärdienst im Jahre 1944 im Amt. Ihm folgten Wilhelm Schmitt (1944 bis 1960), Bertold Ebert (1960 bis 1964), Gregor Egenberger (1964 bis 1968), Ludwig Stieber (1968 bis 1976), Helmut Ebert (1976 bis 2001) und Friedbert Rösch (2001 bis heute). Aufgrund ihrer Verdienste um die Götzinger Wehr wurden Karl Volk, Wilhelm Schmitt und Helmut Ebert zu Ehrenkommandanten ernannt. Kurios: Gerade wurde in der Jahreshauptversammlung 1960 Bertold Ebert zum neuen Kommandanten gewählt, als plötzlich der Ruf „Feuer! Feuer! Alarm!“ ertönte und der neue Kommandant „aus dem Stand“ seinen ersten „scharfen“ Einsatz zu leiten hatte. Am Ortsausgang nach Bofsheim stand eine Grünkerndarre in Flammen.

Gründung der Jugendfeuerwehr

Ein Blick in die Historie der acht Jahrzehnte Feuerwehrwesen in Götzingen dokumentiert die Entwicklung und das Einsatzspektrum dieser Einrichtung. Im Jahre 2001 wurde eine Jugendabteilung zur Sicherung des Nachwuchses aufgestellt. Im Zuge der Gemeindereform wurde nach der Eingemeindung in die Stadt Buchen im Jahre 1976 die Wehr als Abteilung in die Freiwillige Feuerwehr Buchen eingegliedert. Um Einsatzfähigkeit und Schlagkraft sicherzustellen, bilden nach dem Konzept „Feuerwehr 2010“ die Abteilungswehren Götzingen, Rinschheim und Hettingen seit 2002 den „Ausrückbereich III“ innerhalb der Feuerwehr Buchen, der zur Förderung der Zusammenarbeit und Sicherung der Einsatzbereitschaft regelmäßig realitätsorientierte gemeinsame Großübungen durchführt und sich inzwischen auch mehrfach bewährt hat.

Allerdings haben sich Stellenwert und Einsatzfelder dieser ehrenamtlichen Einrichtung deutlich erhöht und ausgeweitet: Ob Brand oder Hochwasser, ob Verkehrsunfall oder Naturkatastrophe, ob Reparatur am Kirchendach oder Absperrung zu Umzügen – wie selbstverständlich wird die Feuerwehr gerufen und ist da, wenn „Not am Mann“ ist. jm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.06.2019