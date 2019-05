„Grundlage für die Demokratie“

Was bedeutet für Sie das Grundgesetz? Die FN hörten sich in der Region um und sammelten Statements. Der Tenor der Umfrage war eindeutig.

Odenwald-Tauber. Das Grundgesetz in Deutschland: Am 23. Mai 1949 wurde es verabschiedet und im Laufe der Zeit 63 Mal geändert. Der häufigste Grund für diese Änderungen: das Verhältnis zwischen Bund und Ländern. Der in diesem Jahr beschlossene Digitalpakt für die Schulen, durch den Berlin den Ländern finanziell unter die Arme greifen darf, stellt die jüngste große Neuerung dar. Die Fränkischen Nachrichten befragten Menschen aus der Region zum 70-jährigen Bestehen des Grundgesetzes.

Dieter Gösling, der mit seiner Familie Urlaub in der Region macht, hatte das „runde Jubiläum“ gar nicht auf dem Schirm. „Mir war nicht bewusst, dass dieses Jubiläum ansteht.“ Gösling wurde 1962 geboren und findet, dass sich das Grundgesetz bewährt hat. Artikel 1 des Grundgesetzes würde er gegenüber den anderen etwas hervorheben. „Man kann schon sagen, dass es der Generation vor uns nicht so gut ging. Freiheit für alle, das ist ein hohes Gut, und 70 Jahre Grundgesetz sind ein Grund zum Feiern“, betont der Mann auch Vechta.

„Das Grundgesetz besteht für mich aus mehr als nur 146 Artikeln“, sagt Luis Dreikorn aus Wertheim ganz klar. „Es ist die Grundlage des politisch-demokratischen Regierens, aber auch des Zusammenlebens in der Bundesrepublik. Es repräsentiert die wichtigsten Werte, durch die unser gesellschaftliches Zusammenleben definiert ist, und sichert uns Rechte zu, welche es uns ermöglichen, uns frei zu entfalten.“ Der 17-Jährige findet: „Für mich persönlich ist das Grundgesetz etwas, auf das wir stolz sein können. Nach der Weimarer Verfassung von 1919 haben wir mit dem Grundgesetz eine wehrhaftere ,Verfassung’, die jetzt schon 70 Jahre besteht. Unser Grundgesetz – 1949 als Übergangsregelung eingeführt – hat bei allen demokratischen Herausforderungen einen Rahmen geschaffen, in dem diese bestmöglich gelöst werden konnten.“

Der Wertheimer Gernot Schulz hat das Ende des Zweiten Weltkriegs als Kind zuerst in Mannheim, später dann in Buchen erlebt. „Noch schlimmer war es, nach Kriegsende von den Verbrechen zu erfahren, die im Dritten Reich begangen wurden.“ Für ihn stand damals fest: So etwas darf nie wieder geschehen. So sei der heute 84-Jährige in den 60er-Jahren der SPD beigetreten, deren Programm damals seiner Meinung nach „den Geist des Grundgesetzes atmete“. Aktuell habe das Grundgesetz für ihn durch die Flüchtlingskrise wieder bewusst an Bedeutung gewonnen. Vor allem der erste Artikel: „Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Des Menschen, nicht des Deutschen, sagt Schulz mit Nachdruck. Insgesamt gebe es sicherlich Spannungen zwischen der Verfassungstheorie und der Wirklichkeit, beispielsweise in Sachen Gleichstellung. „Alles in allem ist das Grundgesetz aber eine hervorragende Grundlage für ein demokratisches Zusammenleben.“ Schließlich umfasse es Meinungsfreiheit, Minderheitenschutz wie auch Gewaltenteilung. „Aber natürlich kann die Verfassung nicht alles perfekt regeln. Da sind Politik und Wähler gefordert.“

„Wie wichtig das Grundgesetz ist, haben wir in der Schule durchgenommen“, sagt die 16-jährige Kristin Dierolf aus Weikersheim. „Da ich selbst Journalistin werden will, finde ich die Meinungsfreiheit am Allerwichtigsten. Aber auch so ist das Grundgesetz von Bedeutung, weil die Menschen ihr Leben sonst nicht so frei gestalten könnten. In dem Zusammenhang fällt mir auch die Religionsfreiheit ein. Ich glaube nicht, dass andere Religionen so akzeptiert wären in Deutschland, wenn es das Gesetz nicht geben würde.“

Als „wegweisend für die Entwicklung der Republik“ bezeichnet Wolfgang Neuer das Grundgesetz. „Es bildet auch die Grundlage für die Rechtsprechung und ist Vorbild für viele andere Länder“, meint der 75-Jährige. Es sei eine bewegende Idee gewesen, sich damals von dem abzusetzen, was vor der Einführung 1949 geschah. Er selbst habe das Grundgesetzbuch neben seinem Schreibtisch liegen und häufiger in der Hand, denn: „Es ist wichtig, sich daran zu erinnern. Man vergisst allzu leicht, welches Privileg wir damit haben“. Der Buchener findet, dass viele das Grundgesetz nicht zu schätzen wissen. „Und auch in den Schulen sollte viel mehr darauf hingewiesen werden.“ Am wichtigsten sei ihm Artikel 1, so Neuer. „Alle Menschen sind gleich, das darf man nicht vergessen“, betont er.

Der Niederländerin Marlene Schaehens, die mit ihrem Mann zurzeit Urlaub macht in der Region, ist das Grundgesetz auch wichtig. Zwar würden sich die Artikel und der Wortlaut von der niederländischen und der deutschen Fassung unterscheiden, aber die Bedeutung sei die gleiche. „Die Verfassung schützt uns vor Willkür und davor, dass eine Einzelperson einfach machen kann, was sie will.“ eli, chk, gs, ms

