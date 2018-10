Gruppe ist zur Unterstützung nach Gati gereist

Buchen.Vier Schüler der Buchener Schülerfirma Namaste Nepal sAG reisten gemeinsam mit Schulleiterin Monika Schwarz und dem ehemaligen Schulleiter Joachim Falz, der den Förderverein vertritt, nach Nepal in die abgelegene Bergregion Gati.

Im vergangenen Jahr reiste erstmalig eine Gruppe der Schülerfirma gemeinsam mit Projektleiter Daniel Schäfer nach Nepal. Auch dieses Jahr erwartet die Buchener Schüler wieder ein großes Abenteuer, denn sie reisen in eine der ärmsten Regionen der Welt, die darüber hinaus im Mai 2015 von einem schweren Erdbeben nahezu vollständig zerstört wurde. Das aus acht Dörfern bestehende Gati, weit ab vom Tourismus an der tibetischen Grenze gelegen, lag im Epizentrum und es wurden 98 Prozent der Bausubstanz vollständig zerstört. Vor Ort diskutieren sie gemeinsam mit den Menschen Probleme und erarbeiten Lösungen. Und sie sind nicht alleine. Die Schüler haben in den vergangenen Jahren das Namaste Nepal Schülernetzwerk gegründet, in dem sie gemeinsam mit anderen deutschen Schulen alle sieben Schulen der Region erdebensicher wieder aufbauen wollen. Und das Konzept geht auf. So zählt die Mutterschule in Gati, die vom Freiberger Geschwister Scholl Gymnasium (Sachsen) bereits seit 2005 unterstützt wird, zu den besten Bergschulen des Landes.

Vor Ort werden die Schüler bei den Familien in ihren einfachen Behelfsunterkünften wohnen, denn der Aufbau der Häuser geht nur mühsam voran.

Die Schüler haben die Partnerschaft für eine der Schulen im Bergdorf Sotang übernommen. Der Bau kommt gut voran und mithilfe des Nepallaufes im Juni, bei dem 16 000 Euro erlaufen wurden, sind sie zuversichtlich, die Schule im nächsten Jahr einweihen zu können. Mit den Spendenläufen und dem Kaffeeerlös bauen die Schüler nicht nur die Schulen, sondern finanzieren diese auch nachhaltig. Jeder Euro wird gut überlegt investiert und dokumentiert.

Am Donnerstag, 8. November, werden die bis dahin Zurückgekehrten beim jährlichen Nepalabend über ihre große Reise und das abenteuerliche Land auf dem Dach der Welt berichten werden. Außerdem werden sie über Erfolge und Entwicklungen, sowie die Fortschritte, die durch die Spenden erzielt werden konnten berichten.

