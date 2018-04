Gute Mischung aus Information und Unterhaltung

Anzeige

Buchen.Das niedrige Zinsniveau ist in aller Munde. Jedoch reagieren nur relativ wenige Anleger mit einer Optimierung ihrer Vermögensstruktur. Die Mehrheit hält an traditionellen, sicherheitsorientierten Anlageformen fest. Doch welche Anlagealternativen gibt es?

Beim VR-Anlegerforum in der voll besetzten Stadthalle Buchen konnte die Volksbank Franken Jürgen Hackenberg, Portfoliomanager der Fondsgesellschaft Union Investment, als Referenten gewinnen. Jürgen Hackenberg erläuterte den über 700 Gästen, welche Möglichkeiten es bei der derzeitigen Zinssituation gibt, das Vermögen gewinnbringend zu investieren. Der Referent beleuchtete dabei auch ausführlich den amerikanischen Kapitalmarkt. Er ging auf die Steuerpolitik, die Arbeitslosenquote sowie auf die Konsumentenstimmung in den USA ein. Laut Hackenberg sei eine spürbare Beschleunigung der globalen Wachstumsdynamik fest zu stellen, was er am Wachstum des globalen Bruttionlandsproduktes (BIP) in Höhe von etwa vier Prozent verdeutlichte.

Ertragschancen

„Die Deutschen parken ihr Vermögen meist noch auf dem Sparbuch oder dem Tagesgeldkonto“, mahnte Hackenberg. Entgegen mancher Bedenken der Sparer, sieht Hackenberg die Lösung im Investmentbereich. „Von Aktien bis hin zu Fonds gibt es durchaus Anlagemöglichkeiten, die gute Ertragschancen bieten, ohne für schlaflose Nächte zu sorgen.“ Die Investition in Aktienfonds hält er langfristig für unumgänglich. Er empfahl, die persönliche Vermögensstruktur mit seinem Bankberater regelmäßig zu überprüfen.