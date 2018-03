„Gutes Beispiel für Herz und Verstand“

Anzeige

Buchen.Nach 40 Jahren aktiver Tätigkeit – davon deren 16 in Buchen – wurde Gemeindediakonin Traute-Rose Schleßmann am Sonntag im Rahmen des feierlichen Gottesdienstes in der evangelischen Christuskirche Buchen in den Ruhestand verabschiedet.

Pfarrerin Irmtraud Fischer berief sich in ihrem Intro auf „Anfang und Ende“ sowie „Eingang und Ausgang“. Jene Elemente lägen bei Verabschiedungen besonders nah beieinander, wodurch man gerade beim Abschied von Traute-Rose Schleßmann ins Nachdenken käme. Die Frage nach einem Nachfolger sei noch nicht geklärt, deshalb sei der weitere Weg unklar. Dabei könne man jedoch stets auf Gott als verlässlichen Partner und guten Freund bauen, der die Gemeinde auch in Zeiten der Ungewissheit begleite.

Kirche spielt untergeordnete Rolle

Die Predigt oblag Dekan Rüdiger Krauth, der auf packende Weise die Wichtigkeit von Gottes Beistand erörterte. Am Beispiel der Vita eines eritreischen Arztes schilderte er, dass sowohl die Vertreibung als auch schier grenzenloses Gottvertrauen noch heute im Alltag zu finden seien. Durchaus kritisch hinterfragte Krauth die „Spaß- und Wohlstandsgesellschaft“, in deren Denkweise die Kirche oft eine eher untergeordnete Rolle spiele.